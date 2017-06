Exprimátor Liberce Kittner může zpátky do politiky, kandiduje do Sněmovny

Kittner naposledy ve volbách kandidoval do městského zastupitelstva v roce 2010. Chtěl tehdy obhájit primátorský post. Neúspěšně.

V době, kdy vedl Liberec, patřil ke kontroverzním osobnostem. Kritici mu vyčítali, že rekordně zadlužil město, o Liberci se opakovaně hovořilo jako o nejzkorumpovanějším městě v zemi. Kittnerovi jeho odpůrci vyčítali i údajné propojení se stavební firmou Syner, v níž byl dříve ekonomickým náměstkem.

Kittner byl dvakrát obviněn a souzen

S odporem se setkala za jeho éry i výstavba velkých obchodních domů v centru města nebo dluhy, které zůstaly po lyžařském šampionátu v roce 2009. Jiří Kittner byl také dvakrát obviněn a souzen, v jedné kauze ho soud zprostil viny a druhá stále pokračuje.

Nyní mu ale ODS dává další šanci na návrat do vysoké politiky. „Dostal důvěru liberecké organizace,“ podotkl Petr Beitl, primátor Jablonce a současně také lídr ODS v Libereckém kraji do sněmovních voleb. Sám Kittner prý ambice stát se poslancem nemá.

„Z třináctého místa to jde těžko a já s tím ani nepočítám. Rozhodl jsem se jít do voleb, protože kandidátky strana naplnit musí a někdo musí být i na tom třináctém místě,“ prohlásil bývalý primátor.

Kittner: Za každý kroužek budu rád

Nicméně doufá, že nějaké hlasy straně přinese a chce, aby měla ve volbách co nejlepší výsledek.

„Rozhodně ale nemám pocit, že bych měl přeskákat někam jinam, než na třinácté místo. Za každý kroužek od voličů budu samozřejmě rád, opravdu však nepočítám s tím, že přeskočím lídra Petra Beitla,“ vysvětlil.

Kittner opustil primátorský post v roce 2010, kdy jej ve volbách porazila Změna v čele s Janem Korytářem. Vládu pak sestavila s ČSSD a s hnutím Liberec občanům. Korytář byl v minulosti největším Kittnerovým kritikem.

„Jemu i místní ODS vyčítám, že město příliš zadlužili a rozprodali veškerý majetek,“ zdůraznil Korytář, který je dnes na radnici náměstkem primátora.

Když město po vládě ODS přebíral, nebylo to prý moc příjemné.

„Tehdy odešla i část úředníků, já sám jsem měl prázdný sekretariát. Dá se říci, že jsme přišli ke snědenému krámu a ještě jsme k tomu měli dluhy,“ zavzpomínal.

Beitl: Liberec prochází vleklou krizí

To, že se Kittner rozhodl kandidovat do parlamentu, komentovat příliš nechtěl. „Žijeme v demokratické společnosti a každý má právo ucházet se o přízeň voličů. Oni rozhodnou,“ zmínil.

Podle Beitla by občanským demokratům mohlo nahrát i to, že současná liberecká vláda působí rozhádaným dojmem a nejsou za ní vidět žádné výsledky. „Liberec prochází vleklou politickou krizí. Už dlouho se město nerozvíjí, dá se říci, že poslední velká stavba, a to byly lázně, začala ještě za Jiřího Kittnera,“ uvedl Beitl.

„Jeho“ ODS se do letošních parlamentních voleb spojila se Soukromníky, na krajské kandidátce jsou dva její zástupci. Na kampaň má k dispozici jeden a půl milionu korun. Peníze použije na billboardy, reklamy i sociální sítě.

„Chceme ale diskutovat také přímo s voliči. Naším speciálně upraveným nákladním automobilem, kterému říkáme Modrý dostavník, projedeme všemi obcemi našeho kraje,“ přiblížil lídr kandidátky.

Pro Kittnera jsou parlamentní volby premiérou. Nikdy v minulosti o post poslance neusiloval. „Dělal jsem primátora, takže bych na to neměl ani čas, ani myšlenky. Nemyslím si, že se dají zvládnout obě funkce,“ upřesnil Kittner. A podle něj si bude muset v případě úspěchu vybrat mezi primátorováním a sněmovnou také lídr Petr Beitl.