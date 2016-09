Jizerská Run: Pohoda i ostré boje. Závodili i Kuf s Kocumovou

Někteří dobíhali do cíle zcela vyčerpaní, jiní s vítěznými gesty, i když třeba jen překonali sami sebe. Další sváděli souboje i na cílové pásce a někteří jí probíhali ruku v ruce se svým partnerem. Každému však organizátoři v cíli pověsili na krk symbolickou dřevěnou medaili.

Jizerská 50 Run nabídla trasy o délce 12, 23 a 50 kilometrů. Na tu nejdelší královskou, která přesně kopírovala trať legendárního závodu běžkařů a nabídla převýšení 1000 metrů, si trouflo přes 250 nejodolnějších vytrvalců.

Nejrychlejší z nich byl liberecký Přemysl Ježek, který tak vylepšil svou loňskou stříbrnou příčku.

Vítězství Ježka hodně bolelo. Po doběhu se bezvládně zhroutil na zem a dlouhé minuty pak vyčerpaně ležel a následně seděl v cílovém prostoru, neschopen mluvit, natož vstát.

„Jsem vyřízený, ale s tím se počítá. Běhám přes dvacet let a je to pro mě jedno z největších vítězství,“ řekl běžec Slovanu Liberec, který extrémně náročnou trať zvládl v čase 3 hodiny, 22 minut, 32 sekund. „Podřídil jsem tomu celou sezonu, na jaře jsem byl nemocný a doháněl jsem velké manko. Šel jsem do toho s tím, že beru vítězství nebo nic.“

Ježek od začátku běžel na čele ve dvojici, na Smědavě se mu však soka podařilo setřást. „Cítil jsem šanci a že je toho škoda nevyužít. Zkusil jsem to, nahoře jsem měl dvě stě metrů a pak už to bylo o tom to dotáhnout do konce,“ vyprávěl Ježek. „Na Hřebínku se mi neběželo dobře, časově jsem chtěl běžet líp, ale prostě jsem to dotlačil do cíle.“

Druhý na ultramaratonské trati do cíle doběhl další liberecký závodník Petr Lajtkep. Na rozdíl od vítěze byl úplně v pohodě, jako by se na trati ani nezadýchal. „Vloni jsem měl na třicátém kilometru velkou krizi a hodně mě to vytrestalo, tak jsem si letos dobře rozvrhl tempo,“ vysvětlil zkušený vytrvalec.

Mezi ženami časem mírně nad 4 hodiny zvítězila Kateřina Kašparová. „Celá trasa byla úžasná, neměla jsem žádnou krizi, každý kilometr byl super,“ řekla Kašparová, která se rozhodla běžet padesátku až ve čtvrtek, tedy na poslední chvíli. „První holku jsem potkala na čtvrtém kilometru, té jsem utekla a další jsem viděla, až když jsme se potkali s trasou na 23 km. Jinak jsem běžela jen s klukama.“

Na trati 23 kilometrů s přehledem kraloval Jan Mrázek. „Už na začátku soupeři zůstali na mnou, i když jsem se nikam nehnal,“ divil se závodník, který začínal jako orientační běžec.

Jako osmnáctý doběhl do cíle mistr Evropy v moderním pětiboji Jan Kuf. „Závod jsem si skvěle užil, měl jsem i čas dívat se po krajině, jestli rostou houby,“ smál se Kuf. Třiadvacítku mezi ženami vyhrála liberecká politička a multisportovkyně Zuzana Kocumová.

Jizerská 50 Run uzavřela letošní seriál Běhej lesy, který přilákal celkem 7 602 závodníků, což je více než dvojnásobek loňského premiérového ročníku. „Tři z pěti letošních závodů byly vyprodané. A našli se i závodníci, kteří odběhli všech pět závodů,“ uvedl za organizátory Tomáš Leixner.