Na startu jubilejní Jizerské padesátky budou i celebrity. Kohák či Pirk

„Je to legendární závod a velká výzva. Líbí se mi, že je masový a zúčastní se ho jak profesionální závodníci, tak amatéři. Je to spojení zdravého pohybu na zdravém vzduchu,“ říká bavič, moderátor a herec Jakub Kohák a poodhaluje, jak se na trať dlouhou 50 kilometrů připravoval.

„Měl jsem psychického kouče, se kterým jsem se dohodl, že se není potřeba připravovat fyzicky. Hlavní je se soustředit. Každý den si na pět minut sednout a zamyslet se,“ odhaluje svoji metodu Kohák. Do stopy nejdelší tratě přitom letos nastoupí úplně poprvé.

„Kdy jindy začít, než když se jede padesátý ročník,“ vysvětluje s tím, že by chtěl závod ujet pod jednu hodinu (nejrychleji zdolal padesátikilometrovou trať Stanislav Řezáč v roce 2001, a to v čase 2 hodiny, 1 minuta a 56 sekund, pozn. red.).

„Akorát mi trochu dělá starost kašel, který mám už asi měsíc. Doktorka mi říkala, že by to mohl být černý kašel,“ zakončuje s nadsázkou Kohák.

Naopak tradičním účastníkem je kardiochirurg a přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Jan Pirk. Na rozdíl od Koháka se na závod připravoval i po fyzické stránce.

Kardiochirurg Pirk najel na běžkách už 205 kilometrů

„Za tento rok mám na běžkách najeto 205 kilometrů,“ počítá Pirk, kterého na Jizerské padesátce nejvíc baví atmosféra. „Já mám čas se během závodu i kochat,“ přibližuje Pirk.

Na závod se těší i dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor, který je momentálně v Turecku a do České republiky přiletí v předvečer hlavního závodu.

„Dal jsem si to jako výzvu, ale to jsem ještě nevěděl, že budu předtím pryč, tak se to trochu zkomplikovalo. Na běžkách jsem byl jednou, moc jsem se nepřipravoval,“ přiznává.

K běhu na lyžích chová sympatie i Petr Koukal, přestože jeho sportem číslo jedna je badminton. „Je to obrovská tradice a pro mě specifická tím, že moje tchyně ji několikrát vyhrála a moje manželka (úspěšná biatlonistka Gabriela Koukalová, dcera Gabriely Soukalové, trojnásobné vítězky Jizerské padesátky) to několikrát jela taky, takže to beru jako příjemnou rodinnou povinnost,“ vysvětluje Koukal.

Na padesátikilometrovou trať si zatím netroufá, přednost dal letos třicítce.To horolezec Radek Jaroš se zúčastní hned dvou závodů. Po páteční třicítce vyrazí v neděli na padesátikilometrovou trať.

„Jsem zvědavý, jaké bude počasí. Trochu mě mrzí déšť, prvotní nadšení trochu opadlo,“ svěřuje se Jaroš. „Ale i tak si to jdu užít, neberu to tolik jako závod,“ dodává Jaroš.