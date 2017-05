PŘÍMÝ PŘENOS: Čekání na Kajínka. Kdy projde branou rýnovické věznice?

Prezident Miloš Zeman se do České republiky vrátil ve čtvrtek po půlnoci. Zatím však zpráva o tom, že by milost pro Kajínka podepsal, nepřišla. Podle prezidenta přitom chybí skutečně jen podpis. „Rozhodnutí o udělení milosti už je připraveno a hotovo,“ uvedl minulý čtvrtek (více čtěte zde).

Jakmile se tak stane, další postup ohledně propuštění vězně bude zajišťovat ministerstvo spravedlnosti.

„Pokud prezident republiky podepíše rozhodnutí o udělení milosti, je originál takovéhoto rozhodnutí neprodleně doručen na ministerstvo spravedlnosti, které je příslušné k zabezpečení dalšího postupu,“ popsal pro ČTK postup mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Ministerstvo poté vyrozumí soud, v jehož obvodu se rýnovická věznice nachází - v případě Kajínka tedy Okresní soud v Jablonci nad Nisou. K propuštění vězně dochází okamžitě. Úřad má zároveň obstarat i doručení originálu rozhodnutí o milosti soudu, který rozhodoval o vině a trestu, tedy Krajskému soudu v Plzni.

V pátek Ovčáček médiím sdělil, že až bude milost udělena, poskytne Hrad informaci veřejnosti. „Do té doby žádné komentáře,“ vzkázal.

Okolo poledne před rýnovickou věznicí zaparkovala luxusní limuzína. „Je kolem oběda, to by mohli pana Kajínka pustit a rovnou by se svezl,“ svěřil se majitel bílého korábu Petr Dudáš.

VIDEO: Před rýnovickou věznicí zaparkovala luxusní limuzína

Někteří novináři hlídkují před věznicí již od čtvrtečního brzkého rána. Část štábů tady zůstala přes noc.

Redaktor MF DNES Jan Pešek hlásí z místa, že žádná bližší informace o propuštění největší vězeňské celebrity v Česku nepodala ani mluvčí rýnovické věznice Monika Králová.

„Ke konkrétním osobám ve výkonu trestu se dle zákona nemůžeme vyjadřovat,“ vysvětlila. „Pro nás je podstatné, až rozhodnutí přijde,“ uvedla mluvčí.

Novináři si zatím před věznicí vystavěli improvizovaný kemp. „Jsou tady štáby zhruba deseti médií. TV Prima si sem dokonce přivezla obytný karavan. Večer se tady grilovalo. Novináři si krátí čas hraním nejrůznějších her jako je pétanque nebo karty. Dokonce už se tady sázejí, kdy Kajínka propustí,“ popisuje redaktor Pešek.

