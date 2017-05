Proč nás vede ministryně? diví se politici ČSSD a kritizují kandidátku

V čele se usadila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která nemá mnoho vazeb na Liberecký kraj. Za ní kandidují dlouholetý poslanec parlamentu Pavel Ploc a jeho kolega ze sněmovny Lukáš Pleticha.

Někteří členové sociálních demokratů by raději v čele kandidátky viděli například starostku České Lípy Romanu Žateckou. Ta je však na listině až čtvrtá.

„Kandidátku sice respektujeme, ale budí v nás rozpaky. Mohla být rozhodně postavena lépe. My jsme původně navrhovali, aby na jejím čele byli naši úspěšní starostové, napadá mě třeba pan starosta Osečné Jiří Hauzer, a na prvním místě paní Žatecká. Myslím si totiž, že důvěra ve starosty je v Libereckém kraji vysoká. Nejsem proto úplně přesvědčen, že poslanci jen proto, že jsou poslanci, budou pro voliče automaticky zajímavější. Ale prostě se takto rozhodla většina a tatáž většina se bude zodpovídat z volebního výsledku,“ myslí si bývalý dlouholetý poslanec parlamentu Michal Kraus, který je v současnosti předsedou Okresního výkonného výboru ČSSD v Semilech.

Rosenbergová: Dneska se už nehraje na celebrity z televize

Ještě kritičtější ke složení aktuální kandidátky je bývalá primátorka Liberce za ČSSD Martina Rosenbergová. Ta dokonce naznačila, že pokud se poměry v místním vedení strany nezlepší, po volbách ji opustí.

„Paní ministryně Marksové a její práce si vážím, ale není dobře, že je lídrem. Tím by měl být člověk, který zná zdejší prostředí, pochází z něj a zná i jeho problémy. Je třeba si uvědomit, že poslance do sněmovny volíme proto, aby tam řešili problémy kraje, bojovali za svůj region a nejenom rozhodovali na ústřední či vládní úrovni. Pokud se ale jablonecké a liberecké vedení strany spojí, tak má bohužel většinu a prosadí si kandidátku jakou chce. Je to škoda, protože jsem přesvědčena, že dneska se už nehraje na celebrity z televize, ale lidé si volí podle toho, jak daného člověk znají, jakou práci za ním vidí a co očekávají, že pro region udělá,“ domnívá se Rosenbergová.

I ta je přesvědčena, že v čele krajské kandidátky má stát Romana Žatecká. „Dokázala vyhrát volby v okresním městě, ukázala se být tím správným lídrem,“ dodává bývalá exprimátorka.

Romana Žatecká komentovala složení krajské kandidátky stručně. „V tomto okamžiku máme v Libereckém kraji kandidátku, o které jsou mnozí přesvědčeni, že je silná. Jak silná je skutečně, ukáží parlamentní volby. Když ovšem nebudu hovořit jako člen ČSSD, tak já jako volič a moji blízcí zásadně ve všech volbách volíme lidi, kteří jsou zde doma, nikoliv jenom na návštěvě,“ říká starostka České Lípy.

Marksová měla v Libereckém kraji chalupu

Michaela Marksová kontruje, že správnost její volby kandidovat v Libereckém kraji primárně zhodnotí až voliči. A její nominace navíc ještě musí projít vnitrostranickým referendem.

„Jak v historii, tak i v současnosti najdeme řadu příkladů, kdy v parlamentních volbách, kde jde především o celostátní témata, kandidovali politici v krajích, kde trvale nežijí. Příkladem z poslední doby je pan ministr Dan Ťok, který povede kandidátku v Karlovarském kraji. V minulých volbách například za ANO vedl kandidátku v Libereckém kraji Martin Komárek z Prahy,“ vysvětluje Marksová.

„Samozřejmě poslanec zvolený za určitý kraj do poslanecké sněmovny prosazuje a hájí také zájmy svého kraje a já v tom určitě nebudu výjimkou.“

Ministryně doplňuje, že Liberecký kraj zná dobře a má k němu vazby. „V Libereckém kraji jsme měli chalupu a strávila jsem zde část svého dětství, mnohokrát jsem tu byla na lyžích. Mám zde spoustu přátel a známých a ráda a často se sem vracím. Tento kraj dobře znám a jako ministryně jsem ho mnohokrát navštívila. Jde o kraj, ve kterém hodně rezonují problémy sociálně vyloučených oblastí. Liberec, Frýdlant, Českou Lípu a další místa jsem osobně navštěvovala,“ dodává Marksová.

Politolog Jiří Pehe se domnívá, že ministryně Marksová v čele krajské kandidátky sociálních demokratů nemusí být rozhodně pro stranu hendikepem.

„Obecně platí, že na prvním místě kandidátky má být obecně známé jméno. Nasazování regionálních politiků do čela dává smysl hlavně v krajských a komunálních volbách. Strana však musí umět dokázat, že daný politik má k regionu, za který kandiduje nějaký vztah, že se do daného regionu nesnesl jako parašutista,“ komentuje Pehe. „Nezaznamenal jsem však v minulosti, že by politické strany nějak výrazně profitovaly z toho, že do čela kandidátek v krajích nasadily nějaké známé osobnosti.“