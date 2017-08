Liberecké nemocnici chybějí kardiologové, na pomoc jezdí lékaři z Prahy

Celkem jedenáct lékařů dojíždí z hlavního města do liberecké nemocnice. Vypomáhají na oddělení invazivní kardiologie, tedy té, která cévami proniká do věnčitých tepen a ošetřuje jejich zúžení.

Před prázdninami z ní odešel celý tým specialistů. Lékaři z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a ze Všeobecné fakultní nemocnice se proto střídají ve službách, dokud se nemocnici nepodaří najít náhradu za čtyři kardiology.

Provizorium stojí peníze navíc

Provizorium přitom stojí peníze navíc a jistotu, že je na oddělení přijmou, nemají ani pacienti. Jak přiznává přednosta kardiocentra Rostislav Polášek, ne vždy se podaří všechny služby zajistit stoprocentně.

„Výjimečně se tak stane, například při nočních směnách, kdy musíme pacienta odeslat na ošetření do jiné nemocnice,“ připustil přednosta. Přesnou částku, kolik výpomoc pražských kolegů nemocnici stojí, říci nechtěl. Netají však, že finančně náročnější je.

„Musíme si uvědomit, že někteří lékaři, kteří k nám dojíždějí, si museli zrušit letní dovolené a různě zpřeházet služby. Takže jsme se jim to samozřejmě snažili nějakým způsobem vykompenzovat,“ zmínil Polášek.

Nový vedoucí katetrizační laboratoře

Na oddělení přijede vždy jeden specialista, kterému pak jsou k ruce zdejší lékaři ve výcviku. Ti mohou pracovat pod jeho vedením, nikoli samostatně. „Snažíme se samozřejmě co nejrychleji obnovit náš vlastní tým. Minulý týden jsme ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásili tři lékaři, vybrali nového vedoucího katetrizační laboratoře. Je to velmi zkušený lékař,“ přiblížil přednosta.

Od listopadu bude mít oddělení znovu dva plně atestované lékaře, o třetím nemocnice jedná. Takový počet pak podle Poláška postačí k tomu, aby provoz na oddělení běžel bez omezení. Teď musejí pacienti počítat s delšími objednacími lhůtami u plánovaných výkonů, a to v řádech týdnů.

Současná situace na kardiologii se příliš nezamlouvá Stanislavu Mackovíkovi, záchranáři krajské záchranné služby.

„Přijedeme například pro pacienta v Semilech s infarktem. EKG se pošle na kardio do liberecké nemocnice. Jenže v ní je rozpis, podle kterého se určí, v jaké nemocnici pacient skončí. Liší se to podle dnů v týdnu, denní nebo noční doby. Pokud je zrovna v Liberci kardiolog, co provede invazivní zákrok, veze se pacient do Liberce. Jinak může skončit v Praze, Hradci nebo Ústí nad Labem. Takže místo ze Semil do Liberce ho vezeme sto kilometrů daleko do fakultní nemocnice. Dříve nebyl problém pacienta s infarktem přivézt v kteroukoli dobu do Liberce. Pro záchranáře i pacienty není tenhle stav dobrý,“ prohlásil Mackovík.

Čtyři kardiologové odešli

Čtyři kardiologové dali v Liberci výpověď na konci dubna poté, co se dostali do sporu s managementem nemocnice. Podle něj dostatečně nevysvětlili, proč překročili loňský rozpočet oddělení o několik desítek milionů oproti předchozímu roku.

„Nepodařilo se jim to ani vysvětlit, ani ty zvyšující se náklady během loňského roku zastavit,“ upozornil lékařský ředitel nemocnice Richard Lukáš.

Podle dopisu lékařů týmu, který rozeslali zaměstnancům nemocnice, a jejž má MF DNES k dispozici, byli tlačeni do používání levného materiálu od jednoho dodavatele, který ale neodpovídal současným standardům.

Výběr tohoto levného materiálu přitom podle informací uvedených v dopise nebyl výsledkem transparentního výběrového řízení, který by zohlednil nejen ekonomické, ale i medicínské parametry.