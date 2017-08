Kebab obsahoval nepovolené látky, případů v Libereckém kraji přibývá

Celkem provedla osm kontrol, z nichž dvě odkryly mražené masné polotovary s nepovolenými látkami. Mezi ně patří například celulóza, glutamát sodný, případně difosforečnany.

„Jsou to látky, které slouží například jako zchutňovadlo nebo ovlivňují barvu. Upravují charakter výrobku a hrozí riziko, že při užívání ve vysokých dávkách nemají prospěšný vliv na zdraví zákazníků,“ říká ředitel Krajské veterinární správy v Liberci Roman Šebesta.

Srpnové kontroly ale nebyly ojedinělé. „Kontrolujeme provozovatele celoročně. Ať už na straně dovozu, tak přímo výrobce, kteří jsou v našem kraji,“ přibližuje Šebesta.

Do kraje míří kebab z Polska a Německa

Podle něj je Liberecký kraj specifický tím, že se do něj vysoké procento kebabů dováží ze zahraničí, a to především z Polska a Německa. Jde zhruba o 70 procent, zbylých 30 procent se vyrábí v České republice.

Jeden z kebabů s nepovolenými látkami.

„V současné době děláme zejména kontroly dovozových kebabů, protože podniky, které vyrábějí na území našeho kraje, jsou trvale pod naším dozorem,“ vysvětluje Šebesta. Podotýká, že případů, kdy kontroly odhalí nepovolené látky v potravinách, přibývá.

„Je to zboží, na které kontroly nebyly v minulosti tolik zaměřeny. Ale v posledních letech konzumace kebabů nabírá na popularitě. Vidíme, že provozoven přibývá. Proto se na tyto provozovny více zaměřujeme,“ přibližuje.

Prodejce musel zavřít

Takto upravený kebab nebo gyros pak veterinární správa prodejci zakáže uvádět do oběhu a nabízet spotřebiteli nebo jinému prodejci.

„Dáme mu na výběr, jestli zásilku vrátí výrobci, ať už je tuzemský nebo zahraniční, nebo jestli to nechá neškodně odstranit způsobilou osobou, což může být asanační podnik nebo jiné zařízení. Provozovatel nám potom doloží, kde to bylo zlikvidováno,“ říká Šebesta a uvádí případ, kdy prodejce kebabu musel na nějaký čas zavřít.

„Šlo o dočasné uzavření. Ale nebylo to jen proto, že by zacházel s nepovolenými látkami. Potraviny například nebyly dobře identifikovatelné - neznali jsme jasný původ masa a provozovatel ho neprokázal. Zároveň tam byly nevhodné podmínky pro výrobu,“ přibližuje.

A podle jakého scénáře si krajská veterinární správa vybírá podniky, které podrobí kontrole?

„Máme vždycky plán na rok a představu o tom, na co bychom se měli zaměřit. Plán ovlivňuje například co se tam zpracovává, jaký je objem výroby, komu se to distribuuje... Podle toho vyhodnocujeme, jak často kontrolovat. Jedním z kritérií je, zda se v minulosti při kontrolách u provozovatele nalezly nějaké nedostatky,“ zakončuje Šebesta.