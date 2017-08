Hvězda Kelly Family uctila v Českém ráji oběti teroru z Barcelony

Zpěvák, skladatel a textař, bývalý člen skupiny The Kelly Family, Michael Patrick Kelly, se narodil v roce 1977 v irském Dublinu. Ve skupině hrál především na akustickou a elektrickou kytaru, dále na baskytaru, piano, klávesy, akordeon nebo bicí. S rodinou začal koncertovat v roce 1982 a působí v ní (kromě vlastní sólové dráhy) dodnes. K největším hitům, ve kterých zpíval jako hlavní zpěvák, patří skladby jako An Angel, Fall In Love With An Alien, Take My Hand nebo One More Song. Stejně jako ostatní členové jejich rodinné kapely byl znám pro své dlouhé vlasy. Těch se ale nakonec rozhodl sám zbavit a roku 2002 se tak nechal ostříhat. V tomtéž čase přijal katolickou víru. Mezi lety 2004 a 2010 se stáhl kvůli duchovním problémům do ústraní a stal se členem řeholního Společenství sv. Jana, působícího ve Francii. Po roce 2010 z kláštera vystoupil a opět se věnuje hudbě. Sólově dosud vydal 4 alba.