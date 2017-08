Na encefalitidu v Libereckém kraji zemřel senior ze Semilska

Klíště se na něj přisálo, když 16. května sbíral houby. Ještě ten den si ho vyndal. „Za měsíc u muže došlo k rozvoji meningoencefalitidy, což je zánět mozkových blan. Nejspíš se jednalo o druhou fázi onemocnění, protože již předtím měl chřipkové příznaky, necítil se dobře,“ řekl Jaroslav Harman z protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice v Liberci.

Muž byl 15. června hospitalizován v krajské nemocnici v Liberci. „Byl v těžkém stavu, upadl do bezvědomí a 4. července zemřel,“ doplnil Harman, kterého zaujalo, že se muž nakazil na Semilsku.

Infikované klíště poprvé pocházelo ze Semilska

„Není to místo, kde by se infikovaná klíšťata vyskytovala. V Libereckém kraji je za takové místo považována Česká Lípa,“ vysvětlil Harman. Za posledních patnáct let se setkal se čtyřmi případy nakažených na Semilsku, vždy ale mohlo k nakažení dojít jinde.

„Pouze v tomto případě mohlo i klíště pocházet ze Semilska,“ vysvětlil Harman, podle kterého je jedinou možností, jak se riziku encefalitidy vyhnout, očkování. „Je jedno, v jakém ročním období. Ohrožení jsou především ti lidé, kteří chodí do přírody nebo pracují v lese,“ zakončil.

Největší riziko je ráno a večer

Podle liberecké dětského lékaře Martina Zítka jsou letošní podmínky pro výskyt klíšťat nakažených klíšťovou encefalitidou ideální. „Největší riziko je ráno a večer, kdy je dostatečné vlhko a teplo,“ přiblížil Zítek.

Liberecký kraj dle něj patří mezi nebezpečné oblasti, kde k nakažení může dojít. „Poloha poskytuje pro výskyt klíšťat příhodné podmínky. Rizikové jsou například Jizerské hory,“ dodal.

V Libereckém kraji se proti klíšťové encefalitidě nechalo očkovat 19 procent lidí, v České republice je to 24 procent.