Klub zakázal vstup lidem mladším 21 let. Může jít o diskriminaci

Česká obchodní inspekce ale v opatření Chronosu vidí problém. Podle ní může jít o diskriminaci a majiteli klubu může hrozit pokuta až ve výši několika milionů korun.

Kristýna Hloušková za Chronos uvedla, že ke kontroverznímu kroku klub přistoupil poté, co se přes letní prázdniny zavřela též mezi mládeži velmi oblíbená diskotéka na Střelnici.

Už nám prostě došla trpělivost, říkají provozovatelé klubu

„Od té doby nám sem začaly doslova nájezdy mladých, snad ještě dětí, kteří tady dělali bordel, prali se tu, neuměli se vůbec chovat. Navíc, jak se teď musí kouřit venku, tak venku dělali hluk a měli tam ještě různě poschovávaný vlastní alkohol. A ani tady neudělali v podstatě žádnou útratu. Už nám prostě došla trpělivost,“ řekla pro MF DNES Hloušková.

Podle ní ale není problém, když do restaurace zajde rodina s ještě nedospělými dětmi. „Je to o domluvě, s tímhle problém nemáme,“ dodala Hloušková. Ta dále podotkla, že po vydání zákazu vstupu lidem do 21 let klubu odpadly výše zmíněné problémy.

„Už je tu klid, začala nám sem chodit trochu jiná generace,“ doplnila zaměstnankyně Chronosu. Zákaz neplatí na akce v místní krčmě, ale mladší 21 let tu mohou být jen do desáté hodiny večerní. Mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich se domnívá, že může jít i o diskriminaci.

„Zatím neznáme skutečné důvody, proč v tomto klubu omezili vstup osobám mladším 21 let. Důvod, že někteří mladší 21 let bývají hluční, není z našeho pohledu možné brát jako legitimní. Hranice jednadvaceti let se sice v českém právním řádu vyskytuje, ale v úplně jiných souvislostech,“ sdělil Fröhlich.

Sankce až do výše tří milionů

Pokud by se podle mluvčího inspekce potvrdilo, že jde o diskriminaci, může Chronosu ze zákona hrozit sankce až do výše tří milionů korun.

„Vždy záleží na konkrétních okolnostech, zda bude jednání provozovatele vyhodnoceno jako diskriminační. Především by mělo být posuzováno, zda jsou důvody takového rozlišování ospravedlnitelné. Pro příklad: Budu-li bránit ve vstupu dětem do šesti let například jen proto, že v minulosti nějaké dítě bylo hlučné a hostům to vadilo, je to diskriminace. Obsluha restaurace například může individuálně požádat o odchod rodiče s dítětem, které je hlučné a ruší hosty. Nelze z toho vyvodit zákaz pro všechny děti do šesti. A opačný příklad: bude-li někdo provozovat hotel primárně jako casino či hernu s možností přenocování, je legitimní důvod omezit vstup nezletilým,“ vysvětlil Fröhlich.

Česká obchodní inspekce loni udělila pokutu deset tisíc korun za diskriminaci majiteli mladoboleslavského hotelu Bat. Podnikatel umístil na dveře podniku nápis, který zval ke vstupu pouze dospělé a děti od šesti let v doprovodu rodičů. Tím dle úsudku inspektorů diskriminoval spotřebitele.

Na Facebooku Chronosu se kvůli zavedenému opatření strhla plamenná diskuse.

„Přijde mi to jako nesmysl. Lidé nad 21 let podle všeho bordel nedělají a utratí víc? Hahaha. Je to hodně nefér vůči lidem pod 21, kteří se chovali slušně a útratu udělali, ale samozřejmě, že vždy ti špatní budou mladší,“ myslí si například jeden z přispěvatelů. Jiný zákaz vítá: „To je dobře, děti, co tam přijdou opilý, dělají bordel a útrata žádná. Souhlasím.“