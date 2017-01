Radní Kocumová přijala výzvu za světový mír, v plavkách skočila do sněhu

Videozáznam sklidil na facebooku obrovský úspěch. „Za celosvětový mír!“ křikne na začátku záznamu Kocumová a jen v dvoudílných plavkách a ploutvích na nohou skočí šipku do závěje a začne plavat kraula a následně motýlka.

„Vzniklo to jako hec, první byl Stanislav Šťastný z Ekoparku a je to řetěz videí, která mají podpořit světový mír. Já si k tomu přidala výzvu proti globálnímu oteplování,“ zdůvodňuje svůj čin Kocumová.

Záznam zhlédlo za několik dní 66 tisíc lidí, přes 1,2 tisíce na něj zareagovalo a přes sto ho okomentovalo. „Paradoxní je, že je to to nejúspěšnější, co jsem kdy na Facebook dala. Když jsme v Liberci zakázali hazard nebo když jsem kandidovala na hejtmanku, neměla jsem ani zdaleka tolik reakcí,“ podivuje se Kocumová.

Recese, která má lidem otevřít oči

Ačkoliv si uvědomuje, že šlo spíše o recesi k pobavení, věří, že by svým skutkem mohla otevřít oči lidem v jejich každodenním životě.

„Myšlenkou je dostat lidi z jejich komfortní zóny, aby udělali něco, co je netradiční, a přinutit je trochu přemýšlet, jak dělat věci jinak,“ vysvětluje Kocumová.

Nemůže to být v jejím postavení zároveň kontroverzní? „Jsou daleko víc dehonestující věci, které lidi ve vlivných funkcích dělají. Pokud někoho pohoršuje to, že někdo dělá občas věci, které považuje za bláznovinu nebo recesi, tak mi ho je vlastně docela líto, protože tím se ochuzuje o důležitou část života. Samozřejmě ale nechci nikoho nutit, aby skákal do sněhu,“ myslí si Kocumová.

Podle politologa Jana Kubáčka ale může video souviset se situací na liberecké radnici. „Primárně jde o recesi, která má přitáhnout pozornost za každou cenu, což se povedlo. Jen ten „scénář“ odpovídá formátu home videa. Paní Kocumové se rozhodně daří zastínit i „zánik její domovské koalice“ v Liberci. Video splnilo účel, přitáhlo pozornost,“ myslí si Kubáček.

Kocumová: Bez sněhu jsem jako medvěd bez zimního spánku

O Kocumové se v Liberci ví, že se v zimě vyžívá, vždyť je to bývalá reprezentantka v běhu na lyžích. „Už jako malá jsem zjistila, že když napadne sníh, zlepší se mi nálada. Je to pro mě součást života, která když není, připadám si jako medvěd, kterému vzali zimní spánek,“ říká Kocumová.

Často se prý setkává s nevolí a nepochopením jejího vztahu ke sněhu a mrazu. „Ti, co nadávají na zimu, si možná neuvědomují, k jakým změnám dochází. Že bude v létě dostatek vody nebo že se nebudou přemnožovat klíšťata,“ míní.

Poslední zimy ovšem Kocumové příliš nepřály. „Loňské a předloňské Vánoce se nemohlo lyžovat, tak jsme se šli vykoupat na Černou Nisu,“ vzpomíná Kocumová.

Z běžek do potoka či přehrady

Naopak když sníh je, ale první jarní paprsky ho začínají pomalu rozpouštět, nastává jí příležitost spojit oba sporty dohromady. „Když je krásné jarní lyžování a přes den teplota stoupá k osmi, deseti stupňům a na sluníčku klidně ke dvaceti, můžete vlézt do potoka nebo přehrady a pak zase na běžkách pokračovat,“ přibližuje Kocumová, podle které se ale nejedná o nic mimořádného, protože podobné nadšence, jako je ona, potkává pravidelně.

„Postupně jsme se dostali ze snahy ochránit se před vnějšími vlivy a zachovat si svůj komfort. Já mám ale pocit, že jsme to trochu přepískli. Náš život se začal odehrávat v uzavřených prostorách, nikdy nevyhládneme, nikdy nám není zima. Ten, kdo zažil, jak po celodenní túře chutná chleba s máslem, má pocity, které jsou opravdové a nemáme je nijak zprostředkované přes televizní obrazovku,“ zamýšlí se Kocumová a upozorňuje na vzestup adrenalinových překážkových běhů (Kocumová je dvojnásobná mistryně světa ve Spartan Racu, pozn. red.).

„Lidi zjistili, že jim nestačí zprostředkovaná realita. Tyhle momenty si ale budete pamatovat. Cítíme je sami na sobě, smějeme se s kamarády a skutečně to pak nezapomínáme.“

A do jaké nejextrémnější situace se Kocumová kdy dostala? „Byli jsme v Alpách a chodili po čtyřtisícovkách. Chtěli jsme jít ostrý hřeben. Vyšli jsme hodně brzy, protože to je potřeba, aby člověku zbyl čas na návrat. Ukázalo se, že je to moc brzy - foukal strašný vítr, byla ještě tma, když jsme došli na hřeben, který byl jak žiletka na obě strany, lano, které nás spojovalo bylo kvůli větru ve vodorovné poloze... Takové situace už byla i na mě moc. Ty pocity si chci užít, ne zbytečně riskovat život,“ zakončuje Kocumová.