Oblíbená kavárna v kině Varšava končí. Herec Hejlík je z toho zaskočen

„Opravdu končíme. V kině dlouhodobě působí dva subjekty, a to my a spolek Zachraňme kino Varšava, ale nejsme schopní spolu pracovat, prostě to nejde, bohužel,“ potvrdil konec oblíbené kavárny její provozovatel Tomáš Prokop.

„Oni tam chtějí mít alternativní podnik, my jsme chtěli dělat kavárnu. Tak to prostě nejde dál, akorát se prudíme,“ přiblížil Prokop s tím, že do větších detailů zacházet nebude.

Se spolkem se proto dohodl, že smlouvu, která končí na konci února, neprodlouží. „Navrhli jsme to my, ale myslím, že kdybychom s tím nepřišli, přišel by s tím spolek,“ poznamenal.

Konec stávající kavárny potvrdil i člen spolku Zachraňme kino Varšava Petr Hubáček. „Po dvou letech aktivního pronajímání jsme zjistili, že některé věci nejsou schůdné, nerozumíme si. A to ať už co se týče dramaturgie nebo nákladů,“ řekl Hubáček.

Podle něj nebylo cílem kavárnu zavírat, ale ujasnit si pravidla jejího chodu. „Nastavili jsme si mantinely, a to ohledně pronájmu, snížili jsme nějaké energie, ale ze strany Kino Kávy to nebylo přijaté, a tak přišlo s tím, že už nebude dál pokračovat,“ zmínil.

Každý měl jiné představy

Spolek se s Kino Kávou neshodl už v tom, co se v kavárně bude programově dít. Všechny akce pořádá přímo spolek, Kino Káva si pořádala jen gastronomické programy.

„My jsme si už na začátku řekli, že dramaturgická stránka, veškerý chod kolem kina a jeho provozu dramaturgického a technického půjde za námi. A všechno, co se týče kavárenského provozu, to znamená otevírací doba, sortiment, ceny, jsou v gesci Kino Kávy. Do jisté doby to tak fungovalo, pak ale Kino Káva měla jiné představy, jak by dramaturgie Varšavy měla fungovat a začali nám do toho dělat věci, které jsme ani dělat nechtěli,“ vysvětlil Hubáček.

V současné chvíli tak spolek řeší, jaký nájemce zaujme atraktivní místo po Kino Kávě. „Máme několik možností, ale nechtěl bych spekulovat, nic ještě není jisté,“ řekl Hubáček s tím, že by chtěl do kavárny přilákat i další skupiny lidí, jako například děti nebo seniory, kteří si sem našli cestu jen zřídkakdy.

Zároveň věří, se nový nájemce najde rychle i z toho důvodu že nábytek či bar a další vybavení patří spolku. „Kavárně pak patřilo spotřební zařízení jako myčka, kávovar nebo nádobí,“ dodal Hubáček. Zároveň nevylučuje, že si návštěvníci kina nějakou dobu kávu nebo zákusek ve foyer nedají. Programy ale budou pokračovat dál.

Liberecká Kino Káva se za dva roky své existence stala věhlasnou i za hranicemi kraje. Do svého průvodce po zajímavých podnicích ji zařadil i herec a milovník dobrého jídla a pití Lukáš Hejlík, kterého konec kavárny překvapil.

„Kino Káva nám byla odpočátku sympatická. Vnímali jsme to jako dokonalé spojení se spolkem, který bojuje o záchranu celého kina a kdyby byla jeho celková rekonstrukce tak zdařilá jako ono foyer, byla by to prostě nádhera. Kdyby pak ve foyer takového kina fungovala takhle precizní kavárna na místo řadového občerstvení, zdálo by se to být jako ten nejkrásnější ideál. A tak nás zprávy o konci kavárny zaskočily,“ sdělil Hejlík.