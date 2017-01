Korytář zvažuje nákup budovy po univerzitě. Zbytečné, myslí si primátor

Nákup zvažuje náměstek libereckého primátora pro ekonomiku Jan Korytář (Změna pro Liberec). Jenže proti je samotný primátor města i někteří zastupitelé. Podle nich by město zbytečně kupovalo další dům, do něhož je potřeba investovat miliony korun na opravu.

„Zatím si to chci propočítat a prozkoumat, v jakém stavu budova je, než budu záměr její koupě předkládat zastupitelům. Ale faktem je, že nějaké prostory potřebovat budeme. Jednak pro úředníky z Uranu, až se bude rekonstruovat, a také proto, že se tu dělají různé evropské projekty, které jsou spojené s další administrativou, musíme nabrat nové lidi. A ti už se na nový magistrát, ani do budovy radnice nevejdou,“ zdůvodnil náměstek Korytář.

Líbí se mu, že vysoký dům je kousek od radnice. Přestěhovat by se tam mohlo třeba i sedmdesát úředníků, kteří dnes sídlí v Liebiegově vile. Ta by se pak podle Korytáře mohla využít k jiným účelům.

„I tady v radnici už jsou úředníci namačkaní v kancelářích, což není zrovna dobré pracovní prostředí. Navíc, nikdo netvrdí, že budeme potřebovat tu budovu celou, můžeme využít jen její část a zbytek třeba pronajímat,“ podotkl Korytář.

Oprava by vyšla na dvacet milionů

Univerzita nabízí „S“ městu za 25 milionů korun, a to i s možností splácet částku po dobu pěti let.

„My už pro ni nemáme využití. Konstrukčně i dispozičně je v dobrém stavu, nicméně jsme se chystali na opravu celého pláště, což by vyšlo na zhruba dvacet milionů korun,“ sdělila Jaroslava Kočárková, mluvčí Technické univerzity Liberec.

A právě to je jeden z důvodů, proč by se podle primátora Liberce Tibora Batthyányho (dříve ANO) nemělo město o budovu vůbec zajímat.

„Nepotřebujeme ji, akorát bychom do ni museli investovat další miliony. My teď potřebujeme hlavně opravit budovu Uranu, která leží i na strategickém místě. Tím, že úředníci spravují území až po Albrechtický kopec, tak sem často přijíždějí lidé vlakem, autobusem a mají to na úřad blízko. Nevidím žádný smysl v tom stěhovat úředníky zase do centra, navíc do místa, kde je problém třeba i s parkováním,“ argumentuje primátor.

Ani tajemník magistrátu Jindřich Fadrhonc není myšlenkou koupit „esko“ zrovna nadšený. I když sám přiznává, že řeší, kde získat další prostory pro úředníky.

„O té budově vím, ale vyhodnotil jsem ji jako ne úplně vhodnou. Přece jenom tam není možnost parkování a i přístup občanů není zrovna ideální,“ podotkl tajemník.

Šolc: Prostory si můžeme pronajmout

Také zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj Jiří Šolc se domnívá, že město by mělo pečovat o majetek, který už má.

„Kdybychom měli nějaký akutní problém, tak by to asi šlo řešit cestou koupě nějaké budovy, ale ne za 25 milionů. I kdyby nám to univerzita dala zadarmo, stejně do toho budeme ještě hodně investovat. A pokud jde o to, kam přestěhovat po dobu rekonstrukce Uranu úředníky, tak je to jednoduché, postačí si pronajmout na rok nějaké komerční prostory a ne si na krk uvázat další nemovitost, o níž se budeme muset starat. To bychom pak mohli od státu koupit třeba ještě Skloexport nebo zámeček,“ upozornil Šolc.

Liberecký magistrát zaměstnává 441 úředníků. Sídlí jak v budově historické radnice, tak i v novém magistrátu. Přes sedmdesát lidí pak pracuje v Liebiegově vile a budova Uranu je sídlem 85 úředníků plus dalších 93 strážníků městské policie.