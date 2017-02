Kostky má v Turnově nahradit nehlučný asfalt, památkáři jsou proti

„Pokládání asfaltu v jakékoliv formě je v památkových zónách jen hledání jednodušších řešení,“ říká ředitel Národního památkového ústavu v Liberci Miloš Krčmář.

Pneumatiky aut valící se po současné dlažbě však vydávají velký hluk a jeden z obyvatel přilehlých domů kvůli tomu poslal na silničáře před třemi lety hygieniky. Zvýšené hodnoty hluku opravdu naměřili.

„Nadměrný hluk v Palackého ulici významně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel trvale žijících v jeho okolí a při současných hladinách hluku zde naměřených může zapříčinit i ohrožení veřejného zdraví,“ stojí ve zprávě krajských hygieniků, kterou poslali starostovi města.

Silničáři sice vyměnili u bytu stěžovatele okna, problém v ulici to ale neřeší. Krajští silničáři proto slíbili, že ve čtyřsetmetrovém úseku od kruhového objezdu k mostu přes Jizeru položí nový povrch.

„Že tam hluk a vibrace kvůli dlažbě skutečně vznikají, nám řekl i vlastní posudek. Problém by vyřešil nehlučný asfalt s příměsí pryžového granulátu,“ uvedl ředitel Krajské správy silnic Jan Růžička.

Asfalt jen v jízdních pruzích

Krajská správa silnic má už i projekt. Tichý asfalt má pokrývat jen jízdní pruhy, nikoliv parkovací.

„Památkáři s asfaltem nesouhlasí. Slyšeli by jen na nahrazení současných velkoformátových žulových kostek v řádkové skladbě deseticentimetrovými žulovými kostkami poskládanými kruhově. Velké kostky jsou v podstatě jen v části u kruhového objezdu. Podle nás a posudku, co jsme si nechali zpracovat, to ale problém nevyřeší. Asfalt navíc kryje vozovky i v jiných částech městské památkové zóny,“ řekl ředitel Růžička.

„Jde o součást městské památkové zóny v Turnově, kam asfalt opravdu nepatří. Tam, kde v zónách leží, je naopak tendence ho nahrazovat za povrchy, které jsou historické, to znamená za žulovou dlažbu,“ oponuje památkář Krčmář.

Argumentuje i tím, že hlukové limity nejsou v ulici překračované výrazně.

„Profil komunikace je vydutý, což představuje otřesy. Hluk vzniká i proto, že jsou tam velkoformátové kostky, co historicky neodpovídají. Podle našeho názoru i zkušeností z jiných měst hlučnost zmizí, když se použije klasická velikost dlažby,“ soudí Krčmář.

Silničáři jsou ve skluzu

Stanovisko památkářů akceptuje v zamítavém stanovisku i stavební úřad. Krajská správa silnic proto podala odvolání. Pokud se krajský úřad postaví na stranu památkářů, hodlají se silničáři obrátit na soud. Už dnes jsou ve skluzu, náprava měla začít. Silničářům hrozí od hygieny třímilionová pokuta.

„Kolegové z jiných krajů, s nimiž jsem vše konzultoval, čas od času na podobné potíže narazí. Hygiena říká, že poškozujeme veřejné zdraví, podle památkářů ale nebude řešení dost historické. Je to patová situace, se kterou si nevíme rady. Pokud bude naše odvolání neúspěšné, obrátíme se na soud, abychom prošlapali cestičku i jiným krajům,“ sdělil Růžička.

Možnost, že by se silnice autům uzavřela nebo by se v ulici doprava výrazně omezila, Krajská správa silnic odmítá. „Pokud by na průtahu došlo ke kolapsu, nikdo by se v Turnově nedostal přes Jizeru. Možnost uzavření nebo zásadního omezení dopravy na této ulici v podstatě neexistuje,“ upozornil Růžička.