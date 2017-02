Tah z Polska okupují kamiony. Změnit to mají kamery a digitální cedule

„Současný stav, kdy se za nepříznivých klimatických podmínek uzavírá silnice sklopnými provizorními značkami, je velmi neefektivní. Velké informační cedule a kamery by byly bezesporu nesrovnatelně rychlejší. Rozhodně by to přispělo k bezpečnosti na silnici. Shodli jsme se na tom se správci komunikací i policií,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Především vzpříčená těžká nákladní auta mohou hlavní tah z Frýdlantska do Liberce zcela zablokovat, kolaps může nastat i při dopravních nehodách. Provoz na silnici navíc už téměř rok zvyšují stovky polských kamionů denně.

Frýdlantskem se valí kvůli uzavírce silnice z polské Sieniawky do Bogatynie z loňského května. Uzavírka má skončit nejdříve letos v květnu. Ale ani potom není jisté, jestli se řidičům nová trasa nezalíbí.

„Jsem realista. Pokud polská strana sejmula omezení pro kamiony a mohou jet po nejbližší spojnici k nám do vnitrozemí, řidiči silnici využívají a využívat budou,“ zmínil před časem starosta pohraničních Habartic Stanislav Briestenský.

Jen přes Frýdlant projede denně téměř pět tisíc vozidel. „Je to už neúnosné, Frýdlant na to není stavěný. Ten nárůst je ohromný,“ zmínil starosta Ramzer.

Když bude sněžit, cedule navedou řidiče jinam

Krajský odbor dopravy už se obrátí na ŘSD s požadavkem, aby tabule o provozních informacích na silnici instaloval. Dnes jsou například na silnici mezi Libercem a Chrastavou u Bedřichovky nebo u Turnova. Cedule by mohly být být buď v Habarticích, nebo na kruhovém objezdu ve Frýdlantu. Z druhé strany na příjezdu do Mníšku.

„Cedule by s dostatečným předstihem informovaly řidiče hlavně v zimním období, když bude sněžit, o omezení provozu. V jednom případě by řidiči jeli na Hrádek, ve druhém by se otočili a jeli zpět do Polska,“ zmínil vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp.

I podle něj provizorní sklopné cedule nefungují dobře.

„Povoleny jsou na jeden rok a zatím zvažuji, jestli je dál povolovat. Myslím, že se sice osvědčily, ale ne aktivace a deaktivace značek. Podle mě se uzavírají buď moc brzy dopředu, a nebo sklápějí zase příliš pozdě,“ poznamenal Čáp.

„Je to docela rozumná myšlenka. Opatření by bylo efektivní a využitelné pro všechny. Pro obce i pro policii,“ komentoval možnost umístění digitálních cedulí krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Policie se na úsek zaměřuje zvýšenými kontrolami. Sleduje dodržování povolené rychlosti i to, jestli řidiči nejezdí v Mníšku na červenou.