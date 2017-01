Nebezpečnou ubytovnu odmítli úředníci zbourat. Starosta chystá žalobu

Proti bourání se kromě úřadu ostře staví dosavadní majitel budovy Radim Urban. A tvrdí, že za pár dní začne Kovák vyklízet a opravovat.

„V posledním patře chci udělat byty, v těch spodních budou pokoje. Příští týden už začnu dům vyklízet. Minulý rok jsem se tomu nemohl věnovat, byl jsem nemocný a nemohl chodit. S demolicí rozhodně nesouhlasím. Naopak chci podat trestní oznámení na ty, kteří prováděli znalecký posudek a kvůli tomu sekali do pilířů a poškodili je,“ sdělil Urban.

Bývalá ubytovna je opuštěná od roku 2010. Tehdy stavební úřad rozhodl o jejím vyklizení, protože z domu odtékaly do řeky Jeřice splašky. Od té doby visí na budově výstražné cedule se zákazem vstupu pro nebezpečí úrazu.

Přitom do domu s vytlučenými okny a vyvrácenými balkonovými dveřmi není problém se dostat. Ač jsou vstupní dveře zazděné, dovnitř mohou zvědavci vlézt třeba okny u bývalých umýváren.

Podle Canova si tu nocleh našli v minulosti bezdomovci a k průzkumu lákají prostory i místní mládež.

Dům není oplocený, může z něj kdykoliv něco spadnout

„Už když to byla ubytovna, byl dům v hrozném stavu, který se stále jen zhoršuje. V roce 2012 vydal náš stavební úřad rozhodnutí, že budova ohrožuje zdraví a životy osob, majitel se proti tomu odvolal, ale odvolací orgán krajského úřadu tehdy potvrdil naše rozhodnutí. Ve stavební zákoně existuje paragraf, že stavební úřad může nařídit demolici v případě ohrožení zdraví a životů, pokud majitel neodstraní vytýkané závady. A to se dosud nestalo,“ vysvětlil starosta.

„Přitom dům není nijak oplocený, může z něj kdykoli něco spadnout, okna, dveře nebo kus zdi. Ve špatném stavu je i střecha.“

Krajský odbor územního plánování a stavebního úřadu sice uznal, že objekt ubytovny je celkově ve velmi špatném technickém stavu, ale podle úředníků stačí jen odstranit závadné části, jako je například obvodový plášť a kostru nechat.

„Stav nosného základního skeletu v žádném případě není takový, aby bylo nutné jej odstranit. Zjištěné závady postihují jiné části stavby, pokud se odstraní, lze dále základní skelet využít,“ píše se v posledním rozhodnutí o odvolání.

Úředníci se opírali také o znalecké posudky statiků. Z nich vyplývá, že v případě nosných konstrukcí jde hlavně o trhliny ve stropních panelech a o růst plísní a řas, za což může protékání vody stropem. To vše sice může snížit pevnost betonu, ale bezprostřední zřícení stavby prý nehrozí.

Je to obludná stavba, říkají místní

„Šokuje mě, že nejdříve s námi úřad souhlasí v tom, že budova ohrožuje životy a zdraví, a pak to zase celé shodí. Neumím si představit, že by tady zůstala stát jen kostra toho domu. Tady z něho nikdy nic nebude a všichni to vědí,“ zdůraznil starosta Chrastavy.

Také pro místní lidi by byla demolice nejlepším řešením. „Je to obludná stavba, která láká jen pochybné existence. Nevím, proč její bourání nechce kraj povolit,“ zmínil Daniel Martiny z Chrastavy.

Podobně smýšlí i mladá žena, majitelka místního obchodu, která si nepřála zveřejnit své jméno. „Z toho lidského hlediska bych nejraději Kovák nechala zbourat. Akorát to hyzdí okolí. Ale na druhou stranu chápu i majitele. Také by se mi nelíbilo, kdyby mi chtěl někdo zdemolovat dům proti mé vůli. Otázkou však je, jestli s tím současným stavem majitel vůbec něco dělat chce,“ prohlásila.

Sám Urban tvrdí, že demolice by byla nedůvodným zásahem do jeho vlastnictví. Podle něj se rozhodně nejedná o havarijní stav a naopak mu prý město brání v tom, aby dům v budoucnosti dál mohl využívat pro své záměry.

„Přijde mi to jako zlomyslnost ze strany města. Chci nechat dům opravit, už tam mám přistavěný i kontejner. Čekal jsem jen, až mi to zdraví dovolí,“ uzavřel podnikatel.