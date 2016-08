Strakatá, nesouměrná. Nová dlažba na libereckém náměstí je terčem kritiky

Terčem kritiky se stalo napojení trati a Soukenného náměstí poblíž restaurace KFC.

„Potěšila mě kvalitní dlažba na kolejích, ale vyděsila otřesná kvalita předláždění jejího okolí. Jde o nevídanou koláž sedmi druhů dlažby na několika metrech čtverečních, jejíž staré a nové díly na sebe směrově nenavazují. Třešničkou na dortu je lampa uprostřed vodicího pruhu pro slepce. Dlužno podotknout, že lampa je na tomto místě již léta,“ upozornil na stav nového dláždění na opraveném úseku jablonecký zastupitel a kandidát do krajského zastupitelstva Jakub Macek.

O současnou podobu se podělil fotografiemi na Facebooku. „Když jsem si všiml reprezentativního poklopu kanálu se znakem Liberce, nedalo mi to a musel jsem tuto úžasnou mozaiku vyfotit.“

Díky tomu si barevných a na sebe nenavazujících kostek všimla například stránka Archwars, která se zabývá nepovedenými architektonickými počiny. U Mackovy fotografie nasbírala přes 500 reakcí a řadu převážně posměšných komentářů.

Provedení je lajdácké, myslí si Liberečan

Dláždění neušlo pozornosti ani Liberečanovi Martinu Škrabálkovi. „Místo toho, aby rekonstrukce respektovala nastolený řád nedávno rekonstruovaného Soukenného náměstí, vydává se úplně jiným směrem. Pro liberecké chodníky a náměstí je typická žulová dlažba, mozaika... Poslední dobou se však i v centru častěji a častěji vyskytuje betonová, zámková dlažba. Ta je sice levná, ale její trvanlivost je násobně horší než u žuly. V centru stotisícového města by se nemělo argumentovat cenou, ale estetikou. Jinde to jde. Provedení samotné práce je hodně lajdácké,“ myslí si Škrabálek, který na místě uspořádal pietní akt.

„Na místo jsme položili parte v rámečku, kytici a svíčku. To mělo na chvíli zastavit kolemjdoucí a nechat je se zamyslet nad tím, jak město pracuje s veřejným prostorem.“

Dláždění je součástí rekonstrukce, ke které přistoupil Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce z důvodu propadu tramvajového pásu. Projektovou dokumentaci zhotovila společnost Valbek, práci provedly Dopravní stavby Brno.

Podle dopravního podniku i obou společností je výsledná podoba v pořádku. „Odchylky jsou způsobené návazností nového úseku na starý. Podle mě by to šlo udělat i lépe, ale i takhle je to v normě,“ prohlásil Jan Hejral z Valbeku.