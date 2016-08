Je to skrytá volební kampaň, tvrdí kritici o nových slavnostech kraje

„Nejlepší termín pro pořádání takových akcí je přelom května a začátek června. Teď je špatné období, lidé se vracejí z dovolených, školní rok teprve začíná, tak nechápu, proč to pořádat nyní. Před prázdninami by to mělo větší smysl, to už i děti ze školy vědí, co kraj je a k čemu slouží,“ prohlásila třeba Lidie Vajnerová, lídr kandidátky Budoucnost pro Liberecký kraj.

I podle jejího kolegy Pavla Žura se měsíc před krajskými volbami dá akce považovat za kampaň hejtmana, na níž půjdou krajské peníze.

Skeptický k celé akci je také Ondřej Kolek, lídr České pirátské strany. Domnívá se, že posunutí termínu krajských slavností je na pováženou.

„Nechci nasazovat hejtmanovi za každou cenu psí hlavu. Myslím ale, že je to obvyklá cesta pohlavárů, že si přizpůsobí veřejnou akci tak, aby o sobě dali na poslední chvíli vědět. Třeba primátor Jablonce (Petr Beitl - ODS, pozn. red.), když vyhrál soutěž o nejlepšího primátora, tak před posledními volbami se tím chlubil na plakátech, které nechal vylepit z městského rozpočtu,“ upozornil Kolek.

Pokud prý nemá hejtman logické vysvětlení a objektivní důvod, proč se krajské slavnosti posunuly z června na září právě v roce, kdy se konají krajské volby, pak vše nasvědčuje tomu, že to předvolební kampaň je. „Přijde mi to ale spíše úsměvné,“ dodal.

Organizace slavností jde mimo mě, říká hejtman

Hejtman Půta tvrdí, že organizace a pořádání krajských slavností jde zcela mimo něj.

„Opravdu tohle hejtman neřeší, možná by mohli kolegyně a kolegové z jiných politických stran začít přemýšlet o tom, co hejtman reálně dělá, a co ne. Já jsem jen ten nový koncept slavností odsouhlasil, ale kdy a kde to bude, to opravdu nebylo v mé režii,“ prohlásil hejtman.

Krajské slavnosti mají několikaletou tradici. Jedno je ale v minulosti spojovalo. Liberecký kraj je pořádal vždy v červnu. A nebylo pravidlem, že se konaly pouze v Liberci. V roce 2010 proběhly v Jablonci, o rok později na zámku v Lomnici nad Popelkou.

V roce 2012 se vrátily do Liberce a v roce 2013 byly v Novém Boru. Po uplynulé dva roky byly součástí Libereckého jarmarku.

„Letos poprvé je pořádáme odděleně. Jsou totiž součástí projektu Nově z kraje, kdy jsme se celé léto snažili představit v různých koutech kraje zajímavé nové projekty, které vznikly v regionu,“ zmínila Blanka Daníčková, mluvčí kraje.

Vystoupí zpěvačka Bára Poláková

Poslední zastávkou tour Nově z kraje je prý právě Liberec. A v prostorách budovy krajského úřadu a okolí se koná z jednoduchého důvodu.

„Lidé si stále pletou magistrát a krajský úřad. Tím, že jsme společně pořádali s městem akci u magistrátu, tak si nikdo akci nespojil s krajem,“ dodala mluvčí.

Krajské slavnosti startují 10. září od dvanácti hodin. Hlavní pódium vyroste na parkovišti před úřadem a ve 20.30 na něm vystoupí třeba zpěvačka Bára Poláková. Vstup je zdarma.