Liberečané kritizují terminál. Podle nich je projekt megalomanský

I proto uspořádal magistrát setkání s občany, kde o návrhu diskutovali. „Chceme ten projekt co nejvíce vyšperkovat, vychytat případné mouchy,“ upozornil Jan Korytář (Změna), náměstek libereckého primátora.

Na nové podobě terminálu spojeného s parkovacím domem, který má stát zhruba 120 milionů korun, pracovalo šest architektonických kanceláří z Liberce. Nakonec zvítězil nápad architekta Petra Stolína.

Ne všichni jsou ale z jeho návrhu nadšení. Pro některé Liberečany je dům příliš megalomanský a ničím nevybočuje od současných moderních „kvádrů.“

„Moc se mi to nelíbí. Nevidím v tom žádný extra nápad. Prostě jen další velký prosklený dům,“ postěžovala si jedna z návštěvnic, která dorazila na veřejné projednávání záměru, jenž proběhlo v budově nového magistrátu ve čtvrtek v podvečer.

Kromě ní přišlo jen asi patnáct dalších lidí. Na vině bylo zřejmě teplé a slunečné počasí, i čtvrtfinálové utkání mistrovství světa v hokeji, kde bojoval český tým o postup.

Řeší se, jak stěny pokrýt zelení

Právě vizuální podoba návrhu zajímala Liberečany nejvíce. Budova má být totiž porostlá zelení. „Jak to chcete vyřešit? Jsme v Liberci, kde je velkou část roku zima,“ ptal se jeden z přítomných mužů.

Podle Korytáře město ještě s architektem řeší, jak stěny zelení pokrýt. „Rostliny porostou buď ze země a budou se popínat po husté nerezové síti, která kryje vnějšek terminálu. Anebo zavěsíme truhlíky, z nichž rostliny spustíme dolů,“ vysvětlil náměstek. Přes zimu zeleň zmizí a zůstane jen hustá nerezová síť, kterou bude budova pokryta.

Nadšením neoplývají ani někteří odborníci. Například architekti z ateliéru Mjölk, kteří se rovněž do soutěže přihlásili, pokládají dům za příliš masivní.

„Jsme smutní, že jsme nevyhráli, protože si myslíme, že náš návrh byl lepší, ale to si o tom svém myslí asi každý. A i když to Petrovi přejeme, protože je to náš kamarád a skvělý architekt, tak trochu kritičtí být musíme. Co nás mrzí je, že se tam postaví šest pater pro auta, čímž je ta stavba podobná parkovacím domům u obchodních center. A my se snažíme, aby tady už takové budovy nevyrůstaly,“ prohlásil architekt Jan Mach.

Čeho si naopak váží je, že Stolínův návrh vymístí autobusy z plochy, na níž jsou dnes zaparkované. „Trochu mě mrzí i to, že dům má ozeleněné fasády, to je podle mě jen taková úlitba ekologům. Ve skutečnosti je totiž velmi náročné zajistit, aby na domě něco rostlo,“ dodal Mach.

Parkoviště chtěli schovat pod zem

Jejich návrh počítal s tím, že parkovací dům schovali částečně pod zemí. „Myslíme si že parkování je podstatný fenomén v každém městě a musí se řešit, ale je to něco, co má být chytře skryto a nezabírat místo lidem,“ doplnil.

Kromě vizuální podoby se lidé zajímali i o to, jak vyřeší město otázku parkovného. „Zatím zjišťujeme, jaký způsob placení by byl ideální, jestli ponechat parkování zdarma, což by ulehčilo dopravě v centru, nebo tam dát tarif třeba dvacet korun na den, nebo třeba i sto korun, ale s tím, že by k tomu byla celodenní jízdenka na MHD a sleva na vstup do zoologické zahrady,“ prozradil Korytář.

V návrhu se počítá s více než 470 parkovacími místy. V plánu jsou stání pro autobusy i nástupiště umístěná na středovém ostrůvku. Cestující i návštěvníci pak budou moci využít i přilehlého terminálu. Společně s pasáží lemuje Žitavskou ulici a navazuje na stávající blok domů proti tramvajové zastávce Nádraží. Do terminálu budou lidé přicházet jak z Žitavské, tak i z Vaňurovy ulice. Využít mohou čekáren, toalet či občerstvení v odbavovací hale.