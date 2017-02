Kurz za statisíce naučí radní jednat s novináři. Zbytečné, soudí opozice

Jak vystupovat na veřejnosti, jak argumentovat, oslovit lid nebo odolat manipulaci. Speciální školení si pro své radní připravil Liberecký kraj. Za bezmála půl milionu korun bez DPH si objednal mediální poradenské služby u firmy PR&Media Partners. Tu zastupuje Pavlína Kubáčková, manželka politologa Jana Kubáčka, který je ve firmě jejím společníkem.

Školitelé mají za úkol rovněž natrénovat s radními, jak se chovat na veřejnosti, na společenských událostech nebo při mediálním vystoupení. Kromě toho pomohou i s tvorbou prezentačních materiálů, s obsahem webových stránek a nabídnou i návod, jak efektivně komunikovat na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram či YouTube a jak je propojit s internetovými stránkami kraje.

Přitom takové činnosti jsou náplní práce oddělení tiskového a vnějších vztahů na krajském úřadě, který spadá pod kancelář hejtmana. A pracuje v něm dohromady osm lidí.

Opozice: Zbytečné vyhazování peněz

„Přijde mi to jako zbytečné vyhazování veřejných peněz. Opravdu se politici potřebují v takové míře propagovat? A neměl by to být úkol tiskového oddělení? Nevím, jaká může být efektivita. To se budou radní učit, jak mají mluvit do médií a jak reagovat na telefonáty od novinářů?“ zkritizoval zakázku Josef Šedlbauer, krajský zastupitel za Změnu.

Podle něj má kraj spoustu peněz, s kterými ne vždy nakládá efektivně. „Pojišťuje si jimi vlastní pozici, což je i tento případ,“ doplnil. „To, že vyhrála firma, v níž figuruje politolog Kubáček, může být náhoda, ale vzhledem k tomu, že pan Kubáček dlouhodobě podporuje Starosty, mi to přijde spíše úsměvné. Ale ať si to každý přebere sám. Jen to potvrzuje, že hejtman kolem sebe vytváří skupiny na všech možných úrovních, které jsou mu zavázány a které si zavazuje, a tohle do toho patří,“ zdůraznil Šedlbauer.

Pro nové radní to může být přínosem, soudí hejtman

Hejtman Martin Půta (Starostové) ale nabízené služby za zbytečné nepovažuje. „Nevím, zda je to nutné, ale myslím, že je užitečné, když někdo zvenčí občas hodnotí práci tiskového oddělení i to, jakým způsobem je kraj prezentován. Zvláště pro některé radní, kteří jsou ve funkcích nově, to může být přínosem. A ty peníze, které za to zaplatíme, jsou z pohledu rozpočtu kraje a nákladů, které využívají podobně jiné instituce, naprosto marginální,“ sdělil hejtman.

Podle krajského radního Přemysla Sobotky (ODS) je správné, aby se politici vzdělávali, jak mají komunikovat s novináři. „Na druhou stranu je to pak na každém, jak se bude následně chovat,“ zmínil. On sám ve svém životě na politické úrovni absolvoval dvě takováto školení. „Musím říci, že nevím, jak bude vypadat toto, ale tamta pro mě byla trochu smutná,“ dodal radní.

Jeho kolegyně Jitka Volfová (ANO), statutární náměstkyně hejtmana naopak odborné rady vítá. „Potřebujeme nezaujatý pohled zvenčí, který nám jinak dobře fungující tiskové oddělení poskytnout nemůže, protože mimo jiné spoluvytváří naše mediální výstupy. Takže nás nedokáže objektivně a někdy třeba i kriticky hodnotit,“ uvedla.

„Někteří z radních podle ní nemají dlouhodobé zkušenosti s médii, neví, jak reagovat na tiskových konferencích, jak odpovídat na dotazy a potřebují proto nezávislý pohled, jak vůči veřejnosti působí. „Mediální poradenství není vyhazování peněz, ale spíše něco jako užitečné zrcadlo,“ dodala.

Školení potrvá dva roky

Hejtman nepovažuje za problém ani fakt, že firmu spoluvlastní známý politolog, který v minulosti radil například politikům z Věcí veřejných a na poradenské služby si jej najalo i ministerstvo pro místní rozvoj, kterému šéfuje Karla Šlechtová (ANO). „To, že dělá politologa a s kým v minulosti spolupracoval, jej v mých očích nediskvalifikuje. Každý má nějakou historii, on se živí tím, že radí různým lidem. Jeho služby využívali například i v Pardubickém kraji. Měl bych problém s tím, pokud by věci, které komunikuje s námi, využíval zároveň pro někoho jiného, ale žádné takové informace nemám,“ dodal Půta.

Podle Kubáčka poradenské služby, které budou kraji po dva roky nabízet, nepokryje klasické PR oddělení. „Jde o soubor specializovaných služeb z oblasti nejnovějších metod analýzy sociálních sítí, nových médií a psychometrie, který jsme během let sestavili s kolegy ze zahraničí a využívají ho spolupracovníci a klienti z Rakouska, Saska, Slovenska a Polska. Pro Liberecký kraj ho každý měsíc zpracovávají celkem čtyři lidé z našeho týmu a využívá se právě jako soubor námětů a témat pro užitečnou a zajímavou komunikaci kraje, infomateriály s poradenstvím, události pro veřejnost, ale i cílené tréninky úředníků a zástupců kraje. Kdyby na to kraj chtěl vyčlenit pracovníky a pořídit technologie k analýze, vyjde ho to v součtu rozhodně dráž,“ míní Kubáček.