Kynoložka vycvičila lovkyni pašeráků, teď se stala Ženou regionu

Bylo jí osm let, když si za vydatné pomoci hysterického pláče a neúnavného prošení na svém otci vymohla, aby jí v holešovické tržnici v Praze koupil štěně. Ten nakonec svolil a za roztomilého vořecha zaplatil padesátikorunu. Právě tady v hlaholu kolem stánků trhovců propukla u Hany Böhme celoživotní láska ke psům.

Tím slavným psem z Konga vycvičeným Hanou Böhme byla fena belgického ovčáka Cama. Ta však loni v Africe zahynula při dopravní nehodě při návratu ze záchranné mise. Camě se dařilo vyčenichat nejen pašovanou slonovinu, ale i maso a kůže divokých zvířat jako jsou primáti, antilopy či luskouni, v Africe souhrnně označované jako „bushmeat“.

Cama má následovníky - tři své potomky

„Cama byla můj nejlepší pes, byla jedinečná. Vše jí šlo strašně rychle, už jako dvouměsíční štěně uměla vyhledávat šupiny luskounů. Nikdy na ni nezapomenu,“ říká Hana Böhme. Cama má však své následovníky - tři její potomky. I ti už jsou vycvičení a taktéž v Kongu bojují proti vyhynutí vzácných zvířat. Böhme tvrdí, že fenka Doli je snad kopií své matky.

„Je jí neuvěřitelně podobná a je úplně stejně pracovitá. Věřím, že někdo zařídil, že když Cama přišla o život, že nám sem seslal její kopii,“ vypráví kynoložka.

A jak se podle ní pozná správný pes na pozdější výcvik? „Začínáme na balóncích. Balónek hodíme někam do křoví, nebo ho někde schováme a čekáme, jak dlouho ho pes vydrží hledat. Některé psy to za pár minut omrzí, ale třeba Cama, ta byla schopna balónek hledat i tři čtvrtě hodiny, to byl neuvěřitelný workoholik,“ vzpomíná Böhme.

Kongo jí je láskou

Přiznává, že kromě psů, především belgických ovčáků, je její další láskou Kongo. „Asi mě spousta lidí ukamenuje, ale nikdy jsem nepoznala tak skvělé lidi, jako jsou Konžané. Nezávidí si, možná i proto, že nemají co, nejsou zákeřní, nestěžují si tolik jako my. Lidé u nás jsou daleko horší,“ myslí si cvičitelka psů.

Přiznává, že kromě psů má ráda divoká, exotická zvířata. „Takže když se objevila nabídka práce v Africe, tak to do sebe krásně zapadlo. Nejdřív mi ukázali tu katastrofu, jak to tam vypadá. Možná proto, aby mě odradili. Jenže to byla Afrika, byla tam divoká zvířata a byli tam belgičtí ovčáci. A to je kombinace, která mě opravdu nemohla odradit. Ta práce mě nesmírně baví a jsem ráda, že mohu přispět k tomu, abychom některé druhy zvířat neviděli jen v zoologických zahradách, nebo vůbec,“ uzavírá Hana Böhme.

