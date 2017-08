Letní kina v kraji přežila, atmosféra pod hvězdami láká tisíce lidí

Když v 80. letech minulého století pustili soudruzi v létě do kin ideologicky nezávadný americký film E. T. – Mimozemšťan, přišlo na něj do letního kina v Turnově neuvěřitelných 1200 lidí. Hlad po všem americkém způsobil, že diváci seděli na ochozech, opřeni o plot, dokonce na plátno zírali z větví okolních stromů. Nebyl tenkrát internet, DVD, vlastně ani videokazety.

Posuňte se v čase o 35 let. Ve stejném kině má premiéru třetí pokračování animáku Já, padouch. Na stromech se sice už nesedí, ale film nasbírá za dva dny slušných tisíc diváků. Jak je to v době, kdy je film v den premiéry ke stažení na internetu vůbec možné? Navíc v letním kině, kde se o komfortu polstrovaných sedaček a 3D zvuku může lidem jenom zdát?

Turnov letos očekává rekord

„Atmosféra filmu sledovaného pod hvězdami je neopakovatelná, to v kamenném kině nikdy nezažijete,“ zamýšlí se vedoucí turnovských kin Pavel Krupař. O uplynulém víkendu kino pořádalo Filmový víkend – maraton, kdy se během dvou nocí promítlo šest filmových novinek. Přesná čísla ještě nejsou k dispozici, ale je jisté, že do posledních míst zaplněné kino hostilo nejméně tisícovku fanoušků.

Za loňský rok si turnovské letní kino připsalo bezmála 9 tisíc diváků. A i letošek bude rekordní. „Už teď můžu říct, že letošní sezona bude nejlepší za posledních sedm let,“ chlubí se Krupař.

Zdá se, že turnovský „letňák“ si opět připíše titul nejnavštěvovanějšího českého letního kina hned po Praze.

Odpověď, proč je letní kino v Turnově tak oblíbené, můžeme najít hned v několika faktorech. Kino je v opravdu romantickém prostředí parku u Skálovy ulice, je v téměř minutové docházkové vzdálenosti z centra a oproti multiplexům si drží výrazně nižší vstupné.

„Lidi už jsou přejedeni klimatizovaných multiplexů“

Díky tomu, že digitální promítačka se sem vždy na léto přestěhuje z kamenného kina Sféra, může pouštět filmy v den své premiéry. A pak už stačí přidat benefity, jako jsou točené pivo, párek, popcorn a pro někoho o nezbytná cigareta, kterou si lze pod širým nebem zapálit.

„Lidi už jsou přejedeni klimatizovaných multiplexů s měkkými sedačkami, kde vás z dvaceti centimetrů ovívá česnekový dech souseda a musíte přetrpět čtvrt hodiny reklam a chichotání puberťáků v řadě nad vámi. Letní kino hraje až po setmění, proto mi víc evokuje skutečný večerní zážitek, nebaví mě chodit na filmy od půl šesté,“ komentuje Marek Liška z Turnova, pravidelný návštěvník letního kina. V letním kině se seznámil se svou nynější manželkou Magdou. Bylo to v roce 1998 při filmu Armageddon.

„Dodnes máme schovanou vstupenku. Když Bruce Willis na konci umřel, ona se rozbrečela a já v řadě nad ní zavolal:,Jupíjájej, šmejde‘, což je hláška Bruce Willise ze Smrtonosné zbraně, který jeho fanoušci důvěrně znají. Celý kino vybuchlo smíchem a ona přestala brečet, ale začala se smát taky. Z kina už jsme šli spolu,“ vzpomíná na zrod téměř dvacetiletého vztahu Liška. Dnes bere do letního kina i svoji dvanáctiletou dceru Kristýnu.

Do jabloneckého letního kina chodí přes sezonu kolem 6 tisíc diváků. Je to méně než v Turnově, ale vedoucí jabloneckých kin Adam Kocián zdůrazňuje, že návštěvnost se odvíjí od další nabídky kulturních akcí v Jablonci. A ta je větší než v Turnově, takže je i větší konkurence.

„Když je tu někde rockový koncert, tak už předem vím, že lidi nepřijdou, i kdybych hrál největší hit sezony,“ připouští Kocián. Navzdory tomu si jablonecké letní kino stojí dobře. I díky doprovodným akcím, které tu pořádají. Kupříkladu akce Piknik, při níž mohou lidé přijít do kina už od odpoledne, svalit se na deku, koupit si piknikový koš s občerstvením a večer pak zhlédnout film.

„Lidi si tu můžou koupit pivo, půjčujeme deky i deštníky. Navíc hrajeme i pro jednoho diváka, takže návštěvníci vědí, že je nezklameme a zůstávají nám věrní,“ dodává Kocián.

Ostatní kina propásla éru digitalizace

Jablonecké letní kino je spolu s turnovským posledním v kraji, kde se ještě promítá. Ostatní propásla éru digitalizace, kdy se čím dál míň filmů přestávalo dodávat na filmovém pásu. Brzy pak neměla co promítat. A existovat jen z repríz Rozmarného léta nebo Vesničky mé střediskové by nedávalo ekonomický smysl. Se zrodem multiplexů zažila navíc městská kina masivní odliv diváků, takže investovat do kamenných i letních kin se radnicím moc nechtělo.

Řada areálů letních kin proto chátrá a nebo již byla přímo zlikvidována. To je případ třeba mimoňského letního kina, jemuž odtikávají poslední týdny života. Naposledy se tu promítalo před 25 lety a areál se postupně rozpadá, přestože občas posloužil různým kulturním akcím. Teď jej budou bourat.

„Po letním kině nebyla poptávka, o obnově ani neuvažujeme,“ lakonicky shrnuje mimoňský místostarosta Stanislav Baloun. Areál se zarovná a přemění na klidovou zónu a součást parku. Kuriózní je, že ve stejném městě funguje kamenné digitální kino s nejmodernější laserovou technologií v Česku.

Obnovit v roce 2003 zaniklé kino nechtějí ani v Doksech. I když se zdá, že lidem tu chybí. Letos poprvé promítali v zahradě zámku improvizovaně z DVD promítačky dva roky starý film Život je život a přišlo na něj 190 lidí.

Právě promítání filmů z DVD nebo Blu-Ray disku na improvizované plátno se stává náhražkou letních kin i jinde. Promítají tak v autokempu Nedamov v Dubé, na hradu Lipý v České Lípě nebo v Horových sadech v Novém Boru. Taková kina však mají jednu nevýhodu – nemohou promítat filmové premiéry.