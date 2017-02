Liberec se soudí s náměstkem o 130 tisíc. Dám patnáct, říká Korytář

„Jisté pochybení přiznávám a jsem ochoten zaplatit část pokuty. Trvám ale na tom, že jsem postupoval správně a chránil zájmy města.“

Tak lze parafrázovat závěrečnou řeč ekonomického náměstka Liberce Jana Korytáře, jehož v absurdním sporu žaluje město Liberec.

Radnice chce po svém náměstkovi 130 tisíc korun jako náhradu za pokutu, kterou město dostalo před šesti lety od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Korytář odmítl podepsat zakázku Syneru

V prosinci 2010, když Korytář krátce působil ve funkci primátora, odmítl podepsat zakázku na přestavbu Soukenného náměstí za 17 milionů korun. Získala ji firma Syner.

Uzavřít smlouvu s vítěznou firmou přitom doporučovala i hodnotící komise. Firma se následně obrátila na antimonopolní úřad. Ten dal firmě kvůli porušení zákona o veřejných zakázkách zapravdu.

Sto tisíc korun musel Liberec zaplatit jako pokutu za zrušení zakázky a 30 tisíc za to, že se radnice nevypořádala s námitkami stavební firmy. Toto jediné pochybení Korytář přiznává a je ochoten zaplatit polovinu - 15 tisíc korun.

„Je to nevyřízení jedné písemnosti, která padá nejen na hlavu úřadu, ale i moji. Z úřadu odešli s předchozím vedením úředníci a tou dobou jsem měl jediného pracovníka, který byl zaškolen jediný den před nástupem na svoji pozici. Pošta se nahromadila a nestihli jsme ji včas vyřídit,“ odmítal Korytář u soudu tvrzení města, že vědomě ignoroval vyřízení námitek ve lhůtě.

„Je v kompetenci primátora sestavit si tým. Asistentky na námitky opakovaně upozorňovaly. A ÚOHS na nevyřízení námitek řekl, že bylo protiprávní,“ namítl právní zástupce města Milan Vraspír.

Chránil jsem zájmy města, trvá na svém Korytář

Jedenáctičlenná rada zrušení zakázky schválila 15. prosince 2010. Podle žaloby je ale odpovědný jen Korytář jako tehdejší primátor. Zakázku zrušil 21. prosince.

„Jako samostatný orgán obce musí postupovat uváženě. Je povinen pozastavit rozhodnutí rady, pokud má pocit, že je nesprávné,“ tvrdí žaloba.

Přestože podle antimonopolního úřadu město porušilo zákon o veřejných zakázkách, Korytář trvá na tom, že postupoval správně. Chránil prý zájmy města. To podle něj nemělo na přestavbu peníze, protože si předchozí vedení města vzalo několik úvěrů, které nebylo schopné splácet. V roce 2010 se proto sloučily do komunálních dluhopisů za dvě miliardy korun. Nebyl ani schválený rozpočet.

„Vedení města jsem přebíral v ekonomicky tristní situaci. Tato zakázka neměla být nikdy vyhlášena a soutěžena, zastupitelstvo na ni ani nevyčlenilo žádné peníze. Klade se mi za vinu, že jsem porušil zákon o veřejných zakázkách. Pro mě jako primátora byl hlavním zákonem, kterým se musím řídit, zákon o obcích. Jediným důvodem pro tento riskantní postup byla ochrana zájmů města,“ tvrdí Korytář.

„Na základě jakéhokoliv úsudku nemůže dojít k porušení platných zákonů. Žalovaný je odpovědný za zrušení zakázky a nevyřízení námitek,“ upozornil ale právní zástupce města Vraspír.

Korytář zároveň uvedl, že na jedné straně jej město žaluje o 130 tisíc korun, na druhé přišlo o 200 milionů korun.

„Že na akci město nemělo peníze se potvrdilo, protože si vzalo dodavatelský úvěr. Rekonstrukci financoval Syner a město opravu splácelo, místo toho, aby peníze použilo na spolufinancování získaných dotací. Město nevyčerpalo dvě stě milionů. Projekty se neuskutečnily, protože chybělo patnáct procent na spolufinancování,“ uvedl u soudu Korytář.

O stažení žaloby Korytář nestojí

Sám přitom vzhledem k současné pozici zažívá schizofrenní situaci žalovaného i žalujícího. V otázkách týkajících se jeho kauzy v orgánech města nehlasuje. O stažení žaloby ale prý nestojí.

„Nechtěl jsem, aby rada města žalobu stáhla, i když by to už dnes šlo. Přijde mi to jako určitý precedens i pro politiky do budoucna. Vzhledem k tomu, že jsem veřejně činná osoba, spor sledují i mnozí mí kolegové a rozhodnutí bude mít jistě vliv i na jednání dalších politiků, kteří hospodaří s veřejnými prostředky,“ tvrdí Korytář.

Tendr na přestavbu Soukenného náměstí vyhlásilo město dvakrát. První zrušilo, všechny nabídky totiž překročily hranici 20 milionů. Do nové soutěže se přihlásilo deset uchazečů, pět z nich komise vyloučila pro formální pochybení.

Ze zbylých firem nabídl Syner nejnižší cenu 17,1 milionu korun. Vítěze potvrdila městská rada pod vedením tehdejšího primátora Kittnera. V prosinci 2010 nová rada zadávací řízení zrušila. V roce 2011 po odvolání Korytáře nové vedení radnice zakázku Syneru nakonec zadalo. Vyšla na 18 milionů korun včetně DPH.