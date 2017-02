Liberec a Žitava si vymění úředníky. Neumíme jazyk sousedů, míní náměstek

„Za hranicemi se koná spousta zajímavých akcí. Žiju v Liberci 44 let a o spoustě z nich jsem vůbec nevěděl. A rozhodně nejsem sám,“ přibližuje náměstek libereckého primátora Jan Korytář, který už od minulého roku usiluje o spolupráci dvou blízkých měst .

V Žitavě nějaký čas bydlel a některé akce navštívil. „Jedna byla v parku a připomínala libereckou akci Zámek žije, kdy jsme otevřeli liberecký zámek veřejnosti. Jen u nich byla v parku,“ vzpomíná Korytář.

Domnívá se, že kdyby Češi více dojížděli za kulturou do Žitavy, jezdili by zase Němci do Liberce. A to i díky tomu, že by se Liberec na různých akcích více prezentoval. „V Žitavě se konal veletrh cestovního ruchu a já si uvědomil, že tam nikdo z magistrátu, kdo by město propagoval, nejezdí. Přitom třeba zoologická nebo botanická by mohla,“ myslí si Korytář.

Na dva měsíce k sousedům

I proto vybraní úředníci ještě letos opustí své kanceláře, aby se na dva měsíce usadili na radnici u sousedů. „Máme připravené dvouměsíční pobyty. Polovina dne bude zaměřená na zlepšování jazykových dovedností, druhá polovina na odborné věci. Předpoklad je takový, že náš úředník za dva měsíce velice detailně načerpá informace, jak to v jeho oblasti dělají tam. Přes Žitavu se pak dostane třeba i dál do Německa. To samé by mělo fungovat opačně,“ popisuje Korytář s tím, že se bude jednat o pět až šest úředníků, každý za jednu oblast jako je vzdělávání, bydlení, kultura, cestovní ruch nebo životní prostředí.

A na co přesně by se měli úředníci zaměřit? „V oblasti vzdělávání budeme hlavně přemýšlet o tom, jak víc podpořit výuku jazyků na jedné i druhé straně. Myslím, že by bylo dobré, kdyby mnohem víc lidí umělo německy,“ zamýšlí se Korytář. Představu má i o spolupráci v dopravě. „Inspirací pro nás může být to, jak budují cyklostezky. My zase máme dobře vybavený dopravní podnik, což může být zajímavé pro ně.“

Žitavě chybí dotace, chce je zpět

Města získala na spolupráci dotaci šest a půl milionu korun. S myšlenkou pustit se do společného projektu přišla německá strana. „Obrátila se na nás Žitava, protože by jí pomohlo, kdyby byla součástí větší aglomerace. Kdyby se více propojovala s Libercem a celou touto oblastí, tak by i v Německu měla lepší pozici pro svůj rozvoj,“ vysvětluje jeden z důvodů spolupráce Korytář. Třetím a zároveň vedoucím partnerem je Euroregion Nisa.

„Žitava před pár lety spadla ve srovnávacím koeficientu na venkovskou oblast, což se jí nelíbilo. Teď chce doložit, že by se na ní mělo pohlížet jako na aglomeraci, která má potenciál k růstu. To by jí mělo pomoci opět získávat dotační prostředky, o které přišla,“ přibližuje tajemník Euroregionu Nisa Jaroslav Zámečník.

Většina peněz z dotace připadne Žitavě, Liberec získá zhruba jeden a půl milionu korun. „Část peněz by měla jít na přípravu plánovacích setkáních, kdy se budeme s lidmi z Žitavy scházet a přemýšlet, jak více spolupracovat, další peníze půjdou na koordinaci a propagaci,“ zakončuje Korytář.