Herec Peterka by se dožil 95 let. Liberec mu chce udělit čestné občanství

15:15 , aktualizováno 15:15

Město Liberec chce udělit čestné občanství in memoriam herci Františku Peterkovi, který zemřel loni v listopadu. V březnu by se dožil 95 let. Návrh schválila městská rada, nyní se čeká na jeho posvěcení zastupitelstvem.