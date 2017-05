Liberec chce rozšířit památkovou zónu. Uvažuje o sídlišti pro veterány

Liebiegovo městečko vyrostlo mezi lety 1853 až 1929 jako zázemí textilní továrny Johann Liebieg & Co. Sídliště Domovina pak sloužilo hlavně pro válečné vysloužilce, kteří v továrně pracovali. Rozprostírá se na jižním svahu Monstrančního vrchu.

S návrhem, aby se památková zóna rozšířila i o Domovinu, přišli památkáři. Podle nich si totiž zaslouží stejnou pozornost jako Liebiegovo městečko, navíc její architektura je výjimečná.

Právě památkářům se nelíbí necitlivé úpravy, které někteří majitelé na domech dělají. Jde především o zateplování budov, kterým se zničí původní fasády i výměnu dřevěných oken za plastová.

„Vadí jim také odstraňování typických dřevěných okenic a nahrazování střešních pálených tašek,“ informovala Jana Kodymová, mluvčí libereckého magistrátu.

Prohlášení památkové zóny by těmto úpravám zabránilo. Nad historicky významnou lokalitou by získali památkáři větší dohled a majitelé domů by s případnou rekonstrukcí museli mít jejich souhlas.

„Chceme ale lidem vyjít vstříc, zvýšené náklady na opravy by jim částečně kompenzovaly příspěvky z připravovaného dotačního fondu na opravy památek,“ zmínil Jan Korytář (Změna), náměstek libereckého primátora.

Památkovou zónu vyhlašuje ministerstvo kultury a jde o proces, který může trvat měsíce, i několik let. V Liberci jsou zatím jen dvě - centrum města a okolí Masarykovy ulice. Do připravované nové památkové zóny ještě mohou promluvit i lidé, kteří bydlí v Liebiegově městečku a na Domovině. S návrhem je chce radnice seznámit při veřejném projednání v červnu.