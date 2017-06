Do libereckých ulic se vrací hazard, počet kasin bude neomezený

Zastupitelé schválili novou vyhlášku, jejímž předkladatelem byl primátor Tibor Batthyány (býv. ANO). Začne platit od 1. srpna a podle ní teď mohou v Liberci vzniknout desítky kasin.

V jednom kasinu musí být minimálně tři živé hry, tedy například ruleta, poker nebo black jack. A na jednu takovou hru s krupiérem bude moci být deset automatů.

„Regulujeme hazard ze současných téměř devadesáti míst na třetinu a jen do kasin. Bude to znamenat vyšší úroveň zabezpečení, provozovny budou muset splňovat určité podmínky,“ tvrdí Batthyány.

Počet kasin není omezen

Počet kasin ale není nijak omezen. Povolení získá každý, kdo splní podmínky pro jejich provozování.

„Maximální počet kasin sice není dán, ale podle mého názoru tu začne třeba dvacet kasin a do roka nebo do dvou let jich bude polovina. Vyřeší to trh. Podmínky na kasina jsou mnohem přísnější,“ je přesvědčen primátor.

Ještě v prosinci loňského roku přitom politici odsouhlasili vyhlášku o úplném zákazu hazardu, účinnosti měla nabýt letos v říjnu. Od té doby se ale návrh na jeho návrat objevil v zastupitelstvu hned několikrát.

„V libereckých hernách a kasinech se ročně prohraje téměř půl miliardy. Tlak provozovatelů na zastupitele byl enormní. Za poslední půlrok se v zastupitelstvu hlasovalo více než desetkrát o návratu hazardu do Liberce a nakonec se to povedlo,“ uvedla Zuzana Tachovská, zastupitelka za Změnu.

Pro bylo dvacet zastupitelů

Zastupitelé ve čtvrtek hlasovali hned pro tři verze nové vyhlášky. První, která povolí neomezený počet kasin, předložil primátor Batthyány, druhou zastupitel Jaroslav Zámečník (Starostové). Ten navrhoval zakázat hazard alespoň v městské památkové zóně, která tvoří z celkové rozlohy Liberce zhruba jedno procento.

Třetí možností byla vyhláška, která by povolovala omezený počet kasin, nicméně ta by byla v rozporu s ministerstvem vnitra, které takovou regulaci neumožňuje.

„Pojďme do rizika, že budeme neposlušní. Takový krok vyšel před lety i Chrastavě,“ upozornil Jan Berki (Starostové).

Kdo hlasoval pro hazard Tibor Batthyány , primátor, exANO

, primátor, exANO Ondřej Červinka , ODS

, ODS Jan Čmuchálek , ČSSD

, ČSSD Martin Čulík , exANO

, exANO František Gábor , TOP 09

, TOP 09 Filip Galnor , exANO

, exANO Michal Hron , Starostové pro Liberecký kraj

, Starostové pro Liberecký kraj Jiří Chalupa , ODS

, ODS Lenka Kadlecová , ČSSD

, ČSSD Eva Karhanová Horynová , exANO

, exANO Tomáš Kysela , exANO

, exANO Zora Machartová , nezávislá zvolená za TOP 09

, nezávislá zvolená za TOP 09 Jan Marek , Starostové pro Liberecký kraj

, Starostové pro Liberecký kraj Jan Mečl , ČSSD

, ČSSD Martina Rosenbergová , ČSSD

, ČSSD Jiří Šolc , Starostové pro Liberecký kraj

, Starostové pro Liberecký kraj Zbyněk Šrámek , exANO

, exANO Pavel Šulc , exANO

, exANO Libuše Vitová , exANO

, exANO Jakub Zobín, exANO

Ani jeden z návrhů ale přes zastupitele neprošel. Až po opakovaném hlasování se našlo dvacet politiků, kteří hazard do města vrátili a podpořili Batthyányho vyhlášku.

Zastupitelé tvrdí, že jde hlavně o to, aby město nepřišlo o značnou část peněz, kterou provozovatelé kasin do liberecké kasy odvádějí. Jde zhruba o 80 milionů korun, které by v ní chyběly, což by prý pro značně zadlužený Liberec byla velká rána.

„Totální prohibice není řešení, akorát ubere peníze městu, přitom veškeré negativní vlivy v něm zůstanou. Ve Stráži nad Nisou vzniká velké kasino, tam budou z Liberce lidé odjíždět a Stráž z toho bude mít miliony korun do svého rozpočtu navíc. A my se tady můžeme potýkat s rizikem černých heren,“ prohlásil zastupitel Jiří Šolc (Starostové).

Návrh na vyhlášení referenda

Nulovou toleranci prosazovali především politici ze Změny. Podle nich je pro gamblera jakákoli překážka dobrá. Pokud při cestě domů nepotká žádnou hernu, jeho pokušení se zmenší.

„Je to zápas o to, jestli Liberec chce být normální evropské město, kde se dobře žije, nebo divoký východ, kde jde hlavně o zisky vybraných podnikatelů. Nedisponujeme prostředky, které mají provozovatelé hazardu. Budeme ale dál usilovat o jeho regulaci. Prvním krokem bude, že do příštího zastupitelstva připravím návrh na vyhlášení referenda,“ řekl Josef Šedlbauer (Změna).

„Když už se Liberec vydal cestou nulové tolerance, je škoda, že volí tento kompromis,“ domnívá se Lubomír Šlapka, ředitel Mostu k naději, organizace, která pomáhá lidem se závislostmi.

„Faktem je, že i kasina budou lépe hlídaná, nemůže je provozovat kdejaký hochštapler. Chápu, že obce a města v tom vidí ekonomický přínos. Podle mě je především škoda, že nebyla snaha počet kasin nějak definovat,“ dodal Lubomír Šlapka.