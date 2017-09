Liberec chce koalici měst, aby měl více peněz z daní

„Chceme zvrátit dlouhodobě diskriminační stav. Začneme proto jednat s městy Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice a Pardubice a pokusíme se vytvořit neformální koalici,“ prohlásil náměstek.

Cíl je podle něj jasný. Liberec by měl, coby páté největší město republiky, dostávat z rozpočtového určení daní stejně peněz na jednoho obyvatele jako čtvrtá Plzeň. Té připadá 1,6 násobek toho, co Liberci.

„Je to nespravedlivé a pro Liberec a podobně velká krajská města i nevýhodné. Přitom Plzeň má stejně jako my divadlo, botanickou i zoologickou zahradu, tramvaje, autobusy, školky, školy, silnice, parky a je jen o něco větší,“ vypočítal Korytář.

Stovky milionů ročně navíc

Loni Liberec ze sdílených daní získal přes miliardu korun, pokud by se dostal na stejnou úroveň jako Plzeň, pak by do jeho rozpočtu teklo každoročně o stovky milionů korun více. To by městu pomohlo dostat se z finanční tísně. Už od roku 2010 totiž splácí dvoumiliardový dluh, přitom akutně potřebuje stamiliony na rekonstrukci plaveckého bazénu či divadla.

Prosadit změnu zákona ale nebude jednoduché. Právě proto by nejlepším řešením bylo vytvořit koalici více měst a své požadavky předložit ještě před sestavením nové vlády po podzimních parlamentních volbách. „Ideální by bylo trefit se do doby, kdy se schvaluje programové prohlášení nové vlády. To je ta chvíle, kdy se tam dá s tím jít,“ upřesnil Korytář.

Nadějí, že poslanci na návrh kývnou, je i úspěch Libereckého kraje ve Sněmovně, díky němuž stoupne od příštího roku podíl měst a obcí na vybrané dani z přidané hodnoty ze současných 21,4 procent na 23,58 procent. Pro samotný Liberec to znamená zhruba o 80 milionů v rozpočtu více.