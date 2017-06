Lékaři z kardiologie podali výpověď, liberecké nemocnici pomůže IKEM

Všichni čtyři lékaři chtějí opustit oddělení invazivní kardiologie, tedy té, která cévami proniká do věnčitých tepen a ošetřuje jejich zúžení.

„Je to velmi sofistikovaný a také nákladný obor. Vše, co v ní lékaři používají, patří k vrcholné medicínské technologii, a je to také patřičně drahé,“ přiblížil Richard Lukáš, lékařský ředitel liberecké nemocnice.

Za odchody může zřejmě rozpočet

A právě rozpočet oddělení může zřejmě za to, proč lékaři výpověď podali. Do sporu s managementem nemocnice se dostali už na konci loňského roku poté, co oproti roku 2015 dosáhly jejich náklady o několik desítek milionů více, i když na oddělení provedli přibližně shodný počet výkonů jako v minulosti.

„Nepodařilo se jim to ani vysvětlit, ani ty zvyšující se náklady během loňského roku zastavit,“ upozornil lékařský ředitel. Přitom prý odléčili ve srovnání s rokem 2015 přibližně stejný počet pacientů.

„Na základě analýz, které zpracovávaly podobné činnosti v dalších katetrizačních laboratořích na podobných pracovištích v republice, jsme stanovili strukturovaný rozpočet, který platí od začátku letošního roku a je dodržován. Intenzivnější roli má také přednosta kardiocentra, který má nyní přímý vliv na to, co se nakupuje a za co se utrácí. Nicméně i navzdory tomu, že to funguje, začali být lékaři nespokojení a nakonec dali výpověď, což bylo pro nás překvapení. Dokonce trvají i některé podmínky z jejich strany, které nelze akceptovat, protože by byly popřeny všechny principy, které jsme tu nastavili,“ svěřil se Lukáš.

Lékaři chtěli průhledné výběrové řízení

Na začátku května tak začala platit dvouměsíční výpovědní lhůta a nikdo ze čtyř lékařů zatím svůj názor nezměnil. Z neoficiálních zdrojů zaznívá, že kardiologové nebyli spokojeni s materiálem, se kterým museli pracovat a používat jej při výkonech. A David Horák, primář invazivní kardiologie, byl velmi zaskočen, když jej redakce MF DNES zkontaktovala.

„Jsem velmi překvapen, že mě kvůli výpovědi kontaktuje novinářka, zatímco z managementu nemocnice mě v této souvislosti nikdo neoslovil,“ zmínil. „Pokud šlo o naše požadavky, patřilo mezi ně především vyhlášení a realizace průhledného výběrového řízení na spotřební materiál,“ dodal.

Lékaři by mohli z Prahy dojíždět

Vedení nemocnice zajistilo prozatím lékaře ve spolupráci s pražským Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). Potvrdil to Lukáš a také mluvčí institutu.

„Krajská nemocnice oslovila Institut klinické a experimentální medicíny s žádostí na personální výpomoc. V současné době probíhají mezi oběma stranami intenzivní jednání o možné spolupráci,“ sdělila mluvčí IKEM Šárka Nevoralová. Zda budou pražští specialisté do Liberce dojíždět, nebo se do města načas přestěhují, je stále v jednání.

„Obojí přichází v úvahu. Výpomoc budeme potřebovat minimálně na dva měsíce prázdnin a po odchodu těchto kardiologů začneme rekonstruovat celou skupinu, aby tam byla atmosféra, která odpovídá normám v této nemocnici. Aby tu nevznikla jakási šlechta, která je nepoddajná, protože si myslí, že si může dovolit vše, co ji napadne. Jako první krok jsme zrušili primariát, katetrizační laboratoř bude pracovištěm pod panem přednostou a bude tam pouze vedoucí lékař, primář už ne, to se neosvědčilo,“ dodal Richard Lukáš.