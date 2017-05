Liberec sevřely uzavírky, v centru města se tvoří kolony

Na vině je především uzavírka Rumunské ulice, která prochází celkovou rekonstrukcí. Řidiči ale neprojedou ani ulicí 8. března, do které smí jen autobusy, a to v obou směrech, a po 20. hodině i taxíky.

„Řidiči nerespektují dopravní značení. Zkouší to do poslední chvíle. Ze Šaldova náměstí jezdí do zákazu, kde by se neměli pohybovat, jako třeba k zámečku, kam můžou jenom autobusy nebo taxíky. Dělají tím problémy průjezdu MHD,“ říká komunikační inženýr liberecké dopravní policie Vlastimil Malý.



Kolona na sokolovském náměstí.

Až o několik desítek minut si tak řidiči v úterý ráno prodloužili cestu po Jablonecké ulici od sídlišť Kunratická a Broumovská ve směru do centra města. Fronta aut se táhla od křižovatky s ulicí Na Bídě až po střední odbornou školu u zastávky U Lomu. Řidiči uvázli i v Železné ulici podél Sokolovského náměstí.

S problémy se nejenom řidiči, ale i policisté potýkají už od prvního květnového dne.

„První problém nastal už v pondělí, když se pouštěla světelná signalizace na Šaldově náměstí. Program, který má upravovat režim v rámci uzavírky, nefungoval. Dopravní podnik to řeší s projektantem,“ přibližuje Malý.

Uzavírky zdržují záchrannou službu

Uzavírky se ale netýkají jen řidičů, kteří jedou do práce nebo vezou děti ze školy. Změny tras řeší i záchranná služba.

„Problémy nám to způsobuje. My jsme samozřejmě o těchto uzavírkách informovaní, předává se to i řidičům, aby mohli mít náhradní trasy. Projíždí si to a vědí, kudy si mají najet, jak moc jsou silnice rozkopané,“ přibližuje mluvčí krajské záchranky Michal Georgiev. „Když je někde kolona, projedeme ji na zvukový signál. Ale plynulost jízdy to určitě zdržuje,“ upřesňuje.

Podle něj navíc dispečink nemá příliš prostoru reagovat na zácpy, které se tvoří. „V pěti lidech je to náročné, takže tam nemůže jeden člověk sledovat dopravu,“ říká Georgiev. Dispečink tak upozorňuje řidiče pouze na to, pokud má na trase nahlášenou například dopravní nehodu.

Komplikace naopak nepociťuje dopravní podnik. „MHD s průjezdností v Liberci nemá žádné zásadní problémy,“ říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.

„Autobusy mají v některých místech své objízdné trasy a jediný problém byla situace o víkendu v ulicích Lipová a Rumunská, kde řidiči osobních aut vůbec nerespektovali dopravní značení, a to paradoxně zejména ti z Liberce,“ dodává.