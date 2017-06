V liberecké zoo se vylíhl nejmenší orel, musel do inkubátoru

Do hnízda pro samici pak zatím umístili dřevěný podkladek. A protože orlí mládě pomalu přibývalo na váze, rozhodl se zoolog Jan Hanel, že jej po týdnu od narození vrátí zpátky do hnízda, pod matku.

„Byli jsme velice nervózní, jak celá akce dopadne. Podkládání bývá rizikové a nezřídka se stává, že rodiče mláděti ublíží či ho vůbec nepřijmou,“ přibližuje situaci Hanel. To naštěstí nebyl případ libereckého mláděte.

„Samice začala okamžitě po příletu na hnízdo malého opeřence krmit, což vůbec není u dravých ptáků standardní. Většinou mláďata hned zalehnou a ptáčata nechávají den bez potravy,“ vysvětlil zoolog.

Návštěvníci spatří mládě na podzim

Zatím zůstává rodičovský pár i s mládětem z bezpečnostních důvodů v zázemí liberecké zoo, do expozice, kde ho spatří i návštěvníci se vrátí nejdříve na podzim letošního roku.

Chov orlů nejmenších v lidské péči je velice náročný a v zoologických zahradách je momentálně chováno pouze sedmnáct jedinců tohoto druhu. V Liberci žijí tito dravci od roku 2007 a až po dlouhých deseti letech se odchov podařil.

Orel nejmenší obývá v přírodě otevřenou krajinu poblíž lesa do nadmořské výšky 2000 metrů v severozápadní Africe, na Pyrenejském poloostrově, ve Francii, jihovýchodní Evropě a přes Turecko zasahuje až do střední Asie. V zimě přelétá evropská populace do Afriky na jih od Sahary, do Indie zase zalétají asijští dravci. Vzácně jsou k vidění i na východě České republiky. V celé Evropě jde o zhruba 5200 párů.

„Jak samo jméno napovídá, jde o nejmenšího evropského orla. Rozpětí křídel dosahuje 110-132 centimetrů. Ve srovnání s káňaty je menší, má užší křídla, delší ocas a běháky opeřené až po prsty. Hnízdo si staví vysoko na stromech, od května snáší 2 až 3 vejce. A na snůšce sedí především samice. Živí se převážně ptáky střední velikosti, méně pak savci, plazy a hmyzem,“ dodala Barbara Tesařová, mluvčí zoologické zahrady.