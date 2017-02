Cestující marně čekali na autobus, ČSAD Liberec je odškodní

Problémy jsou od začátku prosince. Zlepšení jsme ale dodnes nezaznamenali,“ řekl Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid, která koordinuje dopravu v Libereckém kraji.

Podle údajů centrálního dispečinku veřejné dopravy Libereckého kraje nastalo v dopravě loni v prosinci celkem 85 mimořádností a letos v lednu zhruba 130. Šlo převážně o neodjeté spoje nebo jejich části vzniklé ve většině případů vinou dopravce.

Kraj vezme dopravci dvě linky

Kraj vezme ČSAD Liberec linky Liberec - Jablonec a Liberec - Jilemnice. Převezme je BusLine. „Potřebujeme, aby dopravce začal co nejdříve jezdit a odlehčil ČSAD Liberec, která má kapacitní problémy především kvůli velké nemocnosti řidičů,“ vysvětlil Hruboň. Ke změně dojde do dvou týdnů. Podle Hruboně to je řešení na přechodnou dobu, může ale být i trvalé.

Velkým kritikem služeb ČSAD Liberec je chrastavský starosta Michael Canov. „Dnes zase nejel autobus do Andělské Hory,“ vynadal v úterý Canov na jednání zastupitelstva předsedovi představenstva Bobkovi. „Prakticky denně nějaký spoj nejede, někdy i několik. Autobusy jedou mimo trasu,“ popsal starosta.

Jenže podle předsedy představenstva ČSAD Liberec Martina Bobka jsou na vině špatná dostupnost Andělské Hory a nebezpečné silnice. „V těchto klimatických podmínkách se tam řidiči kvůli stavu silnic bojí zajet. Hrozí, že autobus plný dětí zůstane stát na kolejích, kde ho trefí vlak,“ řekl Martin Bobek.

Chřipka i nabourané autobusy

Potíže měla společnost s dvaadvacetiprocentní nemocností řidičů během chřipkové epidemie i nabouranými autobusy. „V polovině ledna jsme během jednoho dne měli nabouraných pět autobusů,“ řekl Bobek. „Zpoždění nás mrzí, ale děláme maximum pro to, abychom zpoždění a neodjeté spoje eliminovali a minimalizovali.“ Podle Bobka také jezdí ČSAD Liberec ve výjimečných klimatických podmínkách.

„Některé komunikace jsou sice uzavřené pro nákladní dopravu, ale uzavírka neplatí pro autobusy. Zajistit pak dopravní obslužnost na Frýdlantsku, Hrádecku, Chrastavsku a v Podještědí není jednoduché. Naši řidiči jsou v obrovském tlaku. V této situaci si jich vážím za to, že dopravní obslužnost dokázali zajistit.“ ČSAD už uzavřela smlouvy se čtyřmi menšími dopravci a vyřešila i problém s chybějícími vozidly.

„Věřím, že tato opatření povedou k zlepšení situace,“ doufá náměstek hejtmana pro dopravu, investice a veřejné zakázky Marek Pieter.

Společnost kvůli výpadkům spojů odškodní cestující. O odškodnění se mohou přímo u dopravce přihlásit ti, kteří se v informační kanceláři na autobusovém nádraží prokáží jízdenkou ze spoje zpožděného více než 30 minut. Dopravce také poskytne slevy na relační kupony tam, kde spoje nejezdily nejčastěji. Tedy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou a na Chrastavsku.