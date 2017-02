Liberecká zoo i divadla si polepší, od města dostanou miliony navíc

„Naše organizace by tak nadále neměly živořit, ale naopak se mohou po rozpočtově hubených letech konečně nadechnout a odvážněji plánovat výdaje například na provoz, opravy či marketing. Souběžně jim budeme nechávat i peníze z takzvaných odpisů z nemovitého majetku, které po více než 10 let odváděly zpět městu. To od letošního roku platí pro všechny organizace s výjimkou zoologické a botanické zahrady, jimž odpisy budeme vracet postupně v příštích dvou letech,“ vysvětlil náměstek primátora Ivan Langr.

Navýšení dotací umožnila i výměna Dětského centra Sluníčko za Dům dětí a mládeže Větrník s Libereckým krajem, která městu ušetřila téměř dvacet milionů korun. Město se přitom chce dohodnout s krajem i na tom, že v příštích letech bude přispívat na investice především v zoo a v divadle F. X. Šaldy.

Na oplátku zase Liberec pošle více peněz do šesti poboček krajské vědecké knihovny. „Nejde tady o to, kdo organizace zřizuje, ale jaké územní struktuře obyvatel slouží,“ dodal náměstek.