Liberecká zoo schovala kachny a labutě, chrání je před ptačí chřipkou

I když je zoo na druhém konci města a mimo stanovené ochranné a dozorové pásmo, zoologové přesto v pondělí preventivně přesunuli do vnitřních prostor například kachny a labutě z místního jezírka. Lidé neuvidí ani pštrosa nandu, který musel do ubikace.

Venku aktuálně zůstává přibližně 140 dravců, sov a bažantů. „Některá opatření jsme dělali již loni, další přišla poté, co se virus ptačí chřipky objevil na kraji Turnova. Veterinární správa nám například doporučila zabezpečit větrací otvor v pavilonu plameňáků a natáhnout částečně síť nad kusem rybníka. To jsme provedli,“ informoval ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Zakrytí voliér by ptáky vyděsilo

Zoo v Liberci ukrývá jednu z nejbohatších kolekcí dravých ptáků v Evropě. Uchránit dravce před virem ptačí chřipky je připravena. Doufá ale, že to nebude nutné.

„Modlíme se, abychom nemuseli přistoupit k zakrývání jejich voliér. To bychom udělali až nám to krajská veterinární správa nařídí. Mohli bychom totiž dravce vyděsit, kdybychom po voliérách lezli, a tím ohrozit sezonu hnízdění. Ptáci by totiž ze šoku mohli slézt z hnízd, nejsou zvyklí na to, že po voliérách někdo leze,“ vysvětlil Nejedlo.

Nebezpečím pro dravé ptáky by mohli být virem nakažení drobní pěvci, kteří by vlétli do voliér.

Dalším nebezpečím je podle Nejedla nosnost konstrukcí. „Statika voliér není spočítána na to, aby voliéry byly celé zakryté. Navíc když ještě napadne sníh. Sníh by měl oky propadat,“ doplnil Nejedlo.

Tříkilometrové dozorové pásmo kolem ohniska

Ohnisko viru H5 v Liberci je druhým případem ptačí chřipky v kraji. Veterináři v pondělí kolem něj stanovili tříkilometrové ochranné a desetikilometrové dozorové pásmo, v němž platí zpřísněný veterinární dozor. Liberecká zoo však do něj už nespadá.

„Ochranné pásmo skončilo desítky až stovky metrů před branami zoologické, ale to samozřejmě v tomto případě vzhledem k vážnosti situace nehraje roli,“ řekl ředitel Krajské veterinární správy v Liberci Roman Šebesta.

„Myslím si, že nyní jsou opatření provedená v liberecké zoo dostatečná a zřejmě zatím nebude potřeba přijímat žádná jiná. Ohnisko chřipky na kraji Liberce je nyní zlikvidované, ale uvidíme, co bude dál,“ dodal Šebesta.

Ohnisek ptačí chřipky v celém Česku bylo potvrzeno dvacet. Většina jich byla na jihu republiky, jak na Moravě, tak v Čechách. První ohnisko veterináři potvrdili v Česku přibližně po desetiletí zhruba před měsícem. Bylo na jižní Moravě, za několik dnů se tam objevila další. Od té doby vybili veterináři kolem 37 tisíc ptáků, nemoc je na většině území republiky.

První výskyt byl v Kadeřavci

První výskyt ptačí chřipky na území Libereckého kraje zaznamenali veterináři na konci ledna v malochovu v Kadeřavci poblíž Turnova. Veterináři tady museli usmrtit na 60 opeřenců.

Hospodář našel nejprve v kurníku mrtvé perličky. Kropenatí ptáci zahynuli přes noc. Po nich začaly umírat kachny i husy. „Manžel otevřel kurník a vypotácelo se pár slepiček. Zmateně pobíhaly. Ležela tam i mrtvá kachna. Za chvíli začaly umírat i husy, bylo to strašné,“ popsala situaci minulý týden MF DNES manželka hospodáře.