Libereckou krajskou nemocnici řídí známý hejtmana. Politici protestují

Obor, ve kterém se poslední léta jako manažer pohybuje, je sklářství. Přesto má teď řídit největší nemocnici v kraji. Pavel Marek, který pracoval pro Preciosu, se stal novým předsedou představenstva liberecké nemocnice. Na důležité pozici vystřídal lékaře a bývalého primáře traumatologie Richarda Lukáše, který na svou funkci krátce předtím rezignoval.

Výměnu kritizuje jak liberecký primátor Tibor Batthyány, tak i členka dozorčí rady nemocnice Zuzana Kocumová (Změna). Nelíbí se jim, že nemocnici má vést člověk, který zdravotnictví nerozumí. Kocumová navíc poukazuje i na fakt, že Marek je blízkým přítelem hejtmana Martina Půty (SLK). Právě kraj je totiž hlavním akcionářem nemocnice, kterou v příštích letech čeká výstavba nového pavilonu za více než miliardu korun.

Marek byl dosud členem představenstva

Marek byl až dosud členem představenstva, kam byl nominován před necelým rokem. A to i proti vůli minoritního akcionáře, tedy města Liberce. Již tehdy jeho představitelé poukazovali na nulové zkušenosti z oblasti zdravotnictví i na to, že by externí odborníci měli vzejít z výběrových řízení.

„Liberecká nemocnice je unikátní v tom, jak hospodaří a funguje. A mně se vůbec nelíbí tyhle personální šachy, kdy se zbavujeme odborníků. Pan Lukáš je jedním z těch největších, které znám. Vím, že kde se bude stavět pavilon za více než miliardu, tam se slétají supi, ale proč to má odnášet odborný zdravotnický management?“ reagoval primátor. To samé si myslí i Kocumová.

„Je jasné, co se již tehdy potichu šuškalo, že Pavel Marek nastupuje s jasnou ambicí stát se předsedou představenstva největší nemocnice v kraji. Starostové v čele s hejtmanem Půtou si tak poté, co mají pod kontrolou veškeré zakázky na kraji, prosadily svého člověka i do vedení společnosti s více než dvoumiliardovým obratem, která navíc připravuje největší projekt budoucích let,“ prohlásila zastupitelka.

Takový postup prý bije do očí o to více, že se děje pod taktovkou Starostů pro Liberecký kraj a celé krajské koalice, která hlásá transparentnost. „Navíc se ukazuje, že jde o dlouhodobě plánovaný pokus Starostů dosadit do vedení nemocnice svého člověka,“ dodala Kocumová.

Podle ní byl k rezignaci bývalý předseda představenstva donucený. Sám Lukáš je ale v takových výrazech mírnější. Ani on ale se vstupem Marka do představenstva moc nesouhlasil.

„Považoval jsem to za věc, která není úplně nejvhodnější, aby tento člověk, který s naším oborem neměl nikdy nic společného, byl náhle představitelem zdravotnictví v celém kraji. Ale na kraji je přijata verze, že bude předsedou představenstva v Liberci i v České Lípě a bude sjednotícím prvkem mezi oběma nemocnicemi. A protože jsem už nenacházel pro sebe v tuto chvíli žádné další uplatnění v tomto představenstvu, zůstávám v nemocnici pouze na pozici lékařského náměstka. Rezignoval jsem úmyslně a nikdo mě nepřemlouval, abych to nedělal,“ vysvětlil Lukáš.

Půta: Občas spolu jdeme na ples

Hejtman Martin Půta si ale nemyslí, že v představenstvu musejí být všichni lidé zdravotníci.

„Je logické, aby tam byli lidé s různými zkušenostmi a znalostmi. Pan Marek je člověk, který má prokazatelné manažerské zkušenosti a nezpochybnitelné výsledky práce. Jeho hlavním úkolem bude zlepšit spolupráci krajem vlastněných nemocnic a využít zkušenosti z holdingové struktury, v níž působil,“ sdělil Půta. To, že s Markem jej spojuje přátelství, nechtěl příliš komentovat. „Občas spolu jdeme na nějaký ples, znají se především naše manželky, ale do toho nikomu nic není,“ zmínil.

Sám Marek prohlásil, že jeho role bude ekonomicko-logistická a propojovací. „Myslím, že se přeceňuje to, že pan hejtman by mohl kohokoli kamkoli dosadit. Samotné hlasování představenstva bylo legitimní, každý se rozhodoval sám za sebe. A s panem Půtou jsem se seznámil v době, kdy jsem řídil Preciosu, takže ryze pracovně,“ zdůraznil.

Představenstvo nemocnice má devět členů, které volí a odvolává dozorčí rada. Jedná jako statutární orgán za společnost a jeho předseda či místopředseda jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně.