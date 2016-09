Liberecký bazén se po tragédii otevírá. Do řeky návštěvníky nepustí

Jeho tělo našli policisté a pracovníci bazénu po několikahodinovém pátrání v noci ze soboty 3. září na neděli v odtokovém potrubí bazénu divoká řeka. Kvůli tomu začala naplánovaná odstávka o den dříve už od neděle 4. září.

Policie žádá svědky o pomoc Policisté v souvislosti s vyšetřováním neštěstí hledají lidi, kteří v sobotu 3. září odpoledne bazén navštívili. Pokud mají informace, které by mohly policistům pomoci s objasňováním okolností tragédie, mohou je sdělit na linku tísňového volání 158 nebo na kterémkoli policejním oddělení.

„Zatím běží policejní vyšetřování. Teprve až skončí, můžeme dravou řeku začít opravovat. Až pak ji můžeme otevřít,“ zmínil ředitel bazénu Jan Švec.

„Případ nebudeme jakkoli komentovat, dokud vyšetřování neskončí,“ zmínila policejní mluvčí Ivana Baláková. „Čekáme na posudky znalců. Zjistí, jestli byl bazén v daném čase pro plavce bezpečný. Může to trvat i řadu měsíců,“ doplnila mluvčí Baláková.

Řeka nejdřív za několik měsíců

Dravá řeka bude zavřená patrně několik měsíců. Předpokládá se, že by se mohla otevřít do Vánoc. Do té doby se do původního stavu musí mimo jiné dát sací koš potrubí dravé řeky. Respektive mříž, která jej kryje. Systém je předmětem zkoumání. Soudní pitva zjistila, že se hoch udusil.

Třicet let starý liberecký bazén je ve špatném stavu, na velkou opravu teprve čeká. Nedojde k ní ale dřív než za dva roky. Rekonstrukce bude velmi nákladná, studie ji odhaduje na 350 milionů korun. Technologická zařízení jsou podle dřívějšího vyjádření libereckého primátora Tibora Batthyányho dožitá.

V havarijním stavu je vzduchotechnika, střecha a obvodový plášť. Opravu potřebují chátrající nosné konstrukce, elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace či suterén, kde je umístěna technologie úpravy vody.

Během rekonstrukce se počítá také s vybudováním nové dravé řeky. Současná je v provozu už osmnáct let.

Nová řeka bude bezpečnější

Podle informací z bazénu by měla být na úplně jiném místě než dosud. Přestože odpovídá normám, nemá tlakové spínače a ventily, jaké mají modernější dravé řeky v jiných bazénech.

„Čerpadlo je nastaveno na určitý tlak a tím saje. Pokud by ale došlo k tomu, že by něco nasálo, měl by se systém vybavený tlakovými spínači a ventily sám vypnout,“ zmínil před časem pro MF DNES Pavel Košnar, předseda Asociace bazénů a saun.

Bazén ročně navštíví na 300 tisíc lidí a podobná tragédie se tam ještě nikdy nestala.