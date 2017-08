Liberecký kraj koupí soukromého dopravce, nechce být „ovečkou na škubání“

Vlastní dopravní firmě pak bude moci zadávat zakázku napřímo. Podle hejtmana Martina Půty je to cesta, díky níž nebude kraj vydíratelný firmami, které v kraji zajišťují autobusovou dopravu a hájí jen své vlastní obchodní zájmy na úkor veřejných rozpočtů.

„Kraj nebude ovečka, kterou budou jen škubat“

„Je to pro mne první krok, abychom dokázali mít veřejnou autobusovou dopravu trochu víc pod kontrolou,“ řekl Půta. Před zastupiteli použil obrat, „že kraj nebude ovečka, kterou budou jen škubat, a zisky poplují kdoví kam“.

Kraj tak bude mít pod kontrolou zhruba třetinu území. „Jak v oblasti výdajů, tak v oblasti nákladů. Jsem přesvědčen o tom, že kraj dokáže tu společnost řídit,“ věří hejtman.

Kraj je zároveň připraven jednat o majetkovém vstupu i s ČSAD Česká Lípa a firmou BusLine. „Obě firmy jsme oslovili,“ potvrdila hejtmanova náměstkyně Jitka Volfová.

Pro kraj je úterní rozhodnutí významným krokem. „Jen letos, poté, co jsme museli respektovat loňské rozhodnutí vlády o zvýšení mezd řidičům, totiž vynaložíme na autobusovou dopravu 290 milionů korun,“ poznamenala Volfová.

ČSAD Liberec hrozí předlužení a úpadek

Postup posoudila jako nejvhodnější auditorská společnosti NEXIA AP. Navzdory tomu, že se ČSAD Liberec nachází ve velmi složité finanční situaci. Reálně jí hrozí předlužení a úpadek.

„Kraj se přesto chystá v souvislosti s odkupem vynaložit bezprostředně téměř 16 milionů korun a poté ještě minimálně dalších 20 milionů korun na zajištění finanční stability ČSAD Liberec a v neposlední řadě další miliony korun na zvýšení ceny dopravního výkonu této firmy,“ ohradil se proti záměru ředitel společnosti BusLine Radek Chobot.

Poukázal na to, že tento krok může v budoucnu znamenat nekontrolovatelné výdaje pro Liberecký kraj. „Postup kraje by v budoucnu mohl znamenat, že kde se nepodaří vysoutěžit jakoukoli zakázku, která podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek, prostě si kraj nebo jiný veřejný zadavatel koupí, co potřebuje, prostřednictvím nákupu podílu ve firmě službu poskytující. Takové obcházení zákona je zcela nepřípustné,“ soudí Chobot.

Jiří Kuchynka z jablonecké odborové organizace BusLine apeloval na zastupitele otevřeným dopisem. Varoval před finančním krachem a dalším pumpováním peněz nutných k udržení firmy při životě.

Zastupitelům dokonce hrozil. Koupí společnosti bude totiž podle něj způsobena škoda značného rozsahu. „Každý, kdo pro její způsobení bude hlasovat, bude muset svůj postup vysvětlit nejen svým voličům, ale se vší pravděpodobností také orgánům, které jej budou, s ohledem na rozsah škody, šetřit.“

Změna: Rozdíl v cenách dopravců je nezdůvodnitelný

Pro nakonec hlasovalo 30 zastupitelů, tři byli proti, pět se zdrželo. „Hájili jsme zájmy kraje,“ je naopak přesvědčen hejtman.

Opoziční Změna pro Liberecký kraj postup vítá. Podle ní se kraj na jaře dostal na dosah monopolu v autobusové dopravě. Zřízení vlastní dopravní firmy je pro kraj poslední šancí, jak tomu zabránit.

Podle Změny se hraje o to, jestli peníze na dopravní obslužnost, což je největší položka krajského rozpočtu, bude mít pod kontrolou kraj, nebo soukromá společnost.

„Už víme, k čemu vede monopolní postavení jednoho dopravce. Aktuálně jezdí společnost BusLine pro kraj za 34,77 koruny, ČSAD Liberec za 26,80 koruny a ČSAD Česká Lípa za 30,99 koruny. Kdyby BusLine jezdil za cenu ČSAD Liberec, kraj by ušetřil kolem 45 milionů korun za rok. Takový rozdíl v cenách je nezdůvodnitelný,“ připomněl zastupitel Změny Josef Šedlbauer.