Jsem jako zlý otec, řekl liberecký primátor a přijal vyhozenou náměstkyni

Loňské odvolání Hrbkové vyvolalo roztržku mezi koaličními partnery - Změnou a bývalými členy ANO. Politici ze Změny mluvili o porušení koaliční smlouvy a netajili se tím, že si budou hledat nového partnera. Nelíbil se jim hlavně fakt, že v devítičlenné radě rázem měli stejný počet členů jako jejich partner, a to i přesto, že ve volbách získali o tři mandáty více.

Kdo by s nimi utvořil koalici, začal zjišťovat i primátor Batthyány (dříve ANO). Jenže například Starostové už dopředu avizovali, že nepodpoří ani jednu ze stran. Nakonec se tedy koaliční partneři dohodli, že to spolu ještě zkusí.

„Lepší řešení jsme nenašli, byla to jediná slušná cesta, jak to po tom zpackaném manželství ještě zkusit napravit,“ zdůvodnil primátor Batthyány.

Sám se označil za zlého otce, který vyhnal dceru z domu a teď ji vezme zpátky, aby rodina mohla dál fungovat. „Je to šance, jak stabilizovat město a ukončit spory,“ doplnil Batthyány.

Je to vstřícný krok, říká Korytář

Opětovné zvolení náměstkyně Hrbkové považuje její kolega Jan Korytář (Změna) za první vstřícný krok.

„Budeme ještě muset vyjednat spoustu souvisejících problémů, které v koalici jsou, abychom si na konci února mohli říci buď ano, krizi se podařilo vyřešit a můžeme dál fungovat společně. Anebo ne, problémy přetrvávají a pak hledejme jiné řešení,“ prohlásil Korytář.

Ne všichni zastupitelé ale tento krok vnímají jako správný. „Nebylo by férovější položit funkce a pokusit se utvořit novou koalici? My vlastně teď nevíme, jaké jsou vaše priority, co chcete dělat v těch zbývajících osmnácti měsících,“ ptal se například zastupitel František Gábor (TOP 09).

S návrhem, jak zklidnit rozhádanou libereckou vládu, přišel i klub Starostů. Chtěli ustavit novou radu a vedení města za účasti všech stran v zastupitelstvu. Rada by tak měla jedenáct členů namísto dnešních devíti.

„Změna by měla tři radní, bývalé ANO a Starostové po dvou a ČSSD, ODS, TOP 09 a KSČM po jednom radním,“ přiblížil Michal Hron (Starostové).

Jenže taková vláda by nedávala současnému primátorovi smysl. „Vůbec nic by to nevyřešilo, na ničem bychom se stejně nedohodli,“ zhodnotil Batthyány.

Znovuzvolená Karolína Hrbková, která získala dvaadvacet hlasů z čtyřiatřiceti, bude mít na starosti kromě životního prostředí a veřejného prostoru nově i cestovní ruch. Územní plán, kvůli kterému byla v prosinci odvolána, zůstává v kompetenci primátora.

„Jsem ráda, že můžu dál pracovat na projektech, které jsem začala. Ale ta situace pro mě není jednoduchá, vzhledem k tomu, že jsem byla odvolána pro neschopnost,“ řekla Hrbková.