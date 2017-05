VIDEO: Pozor na technologie, radili lidé Kajínkovi. A fotili selfie

„Nejradši bych ho objala,“ říká ještě před příchodem Kajínka šedesátiletá Alena Dvořáčková z Jablonce. „Ale to mě k němu asi nepustí, že?“ neskrývá obavu. O Kajínka se podle svých slov drahnou dobu zajímala a soudí, že činy, za které si ve vězení odseděl 23 let, nespáchal.

„Jsme rádi, že dostal milost. Doma sice říkali bába se zbláznila, ale já mu věřím,“ zakončuje Dvořáčková.

Před věznicí čeká i mladý pár z Liberce.

„Věřím, že je nevinný, proto jsem ho sem přišel podpořit,“ říká potetovaný muž, který se představuje jako Václav. Kajínek by si podle něj měl dát pozor především na moderní technologie. „Z toho může být vyjevenej,“ myslí si a dodává, že mu drží palce a přeje hodně štěstí na svobodě.

„Jezdil jsem sem docela často, každý den snad dvakrát, skoro jsme si až říkali, jestli ho vůbec pustí,“ přidává další z přihlížejících. „Musí být těžké vrátit se po tolika letech do normálního života,“ spekuluje.

S receptem, co by mohlo Kajínkovi v životě na svobodě pomoci, přichází paní Jana z Jablonce. „Měl by začít u své rodiny, rodina je základ.“

Obavy, že všechno se semele rychle a bez možnosti osobního setkání, se ukazují jako liché - o chvíli později se otvírají vrata a z nich vychází ramenatý Kajínek. Žene se za ním dav přihlížejících. Jedni si s ním chtějí potřást rukou, jiní tasí své fotoaparáty, aby si pořídili fotku.

VIDEO: Jiří Kajínek je volný, opustil věznici v Rýnovicích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejdřív ale přicházejí na řadu novináři, kteří Kajínka zasypávají dotazy. Až pak se vrací ke všem nedočkavcům. Dámy mají co dělat, aby objaly jeho mohutný hrudník, muži mu pevně tisknou ruce. Fotoaparáty cvakají, div se v horkém počasí nezavaří. Focení selfie přední kamerou mobilního telefonu, na které mohli v době Kajínkova nástupu do vězení pomyslet snad jen technologičtí vizionáři, si užil více než vrchovatě.

Společný snímek se podařilo ulovit i Luboši Bulířovi z Liberce. „Chci mít fotku na památku, nepředpokládám, že bych se s ním ještě někdy potkal,“ vysvětluje Bulíř, který bydlí nedaleko a u vězení nebyl od oznámení milosti poprvé.

„Chtěl jsem vidět novinářské městečko,“ přibližuje svou předchozí návštěvu. I on má pochybnosti o Kajínkově vině. „Působí na mě jako upřímnej férovej chlap. Celkem sympaťák. Nevypadá jako úplně zlej člověk. Ale úplně nevinnej není,“ dodává Bulíř.