Lili mi benzin na hlavu, popsal svůj únos domnělý zloděj nafty u soudu

18:32 , aktualizováno 18:32

„Měl jsem hadr v puse, obličej omotaný páskou, když mi lili benzín na hlavu. Teklo mi to do nosu a do úst, až jsem omdlel,“ vypověděl u krajského soudu Vojtěch Eliáš. Tedy starší z bratrů, které podle obžaloby zajala v květnu 2014 čtveřice mužů ve Smržovce, protože se domnívali, že kradou naftu.