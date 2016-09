Nečesaný končí v představenstvu nemocnice. Mandát mu rada neprodlouží

„Na chod nemocnice to nebude mít žádný vliv, provoz to nijak neomezuje. Pan Nečesaný dál zůstává generálním ředitelem,“ uvedla Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady. Ve firmě má největší podíl Liberecký kraj.

Kromě Nečesaného vypršel mandát také obchodně technickému řediteli Milanu Trpišovskému. „Uvolněná místa se stanou obchodním artiklem pro vyjednávání koalice,“ myslí si primátor Liberce Tibor Batthyány.

Ten je rovněž členem dozorčí rady, jejího zasedání se ale zúčastnit kvůli pracovním povinnostem nemohl. Nicméně s rozhodnutím ostatních členů nesouhlasí. Mlejnková však tvrdí, že dozorčí rada stála před rozhodnutím, zda mandát prodloužit, nebo to nechat až na novou vládu.

„Nechtěli jsme někoho, kdo přijde po nás, zavázat na další tři roky. Myslím, že mnohem zodpovědnější je ponechat výběr členů představenstva na nové krajské vládě,“ upozornila Mlejnková. Podle Nečesaného to ale nemocnici může do budoucna komplikace přinést.

Neslučuje se to s filozofií řízení firmy, míní ředitel

„Není to slučitelné s filozofií řízení firmy, aby člen vysokého managementu nebyl členem představenstva. To nedává smysl, řízení společnosti by pak bylo extrémně drahé. Navíc není logické, aby v představenstvu byli všichni mí podřízení a nebyl v ní já jako generální ředitel,“ prohlásil Nečesaný.

Připouští navíc, že v rozhodnutí dozorčí rady, která je složená z politických zástupců kraje a města, mohlo hrát roli i jeho obvinění z korupce.

„Chápu obavy politiků o věrohodnost mého působení. I když ze svého obvinění začínám mít spíše legraci, zvláště potom, co mám možnost nahlížet do spisu,“ připustil ředitel.

„Na druhou stranu, sám jsem rezignaci minulý rok nabídl a byla odmítnuta. Když mi nyní skončil mandát, navrhoval jsem, ať mě jmenují jen na tři měsíce, ale to prý nejde. Obávám se, že došlo k velkému podcenění toho, jaký to bude mít dopad na chod společnosti. O tom, kdo mě v představenstvu nahradí, nebude určitě jasno hned po volbách,“ zdůraznil.

Nemá prý problém ani s tím, že by měl skončit i ve funkci ředitele. „Stačí říci, že se mnou už politici spolupracovat nechtějí, protože jsem obviněný a rizikový a já si vezmu svůj notebook, rozloučím se se zaměstnanci a půjdu jinam,“ dodal.