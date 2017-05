Lupiči se probourali do zlatnictví, odnesli si šperky za 7 milionů

„Vzali všechno zlato z trezoru,“ říká spolumajitelka zlatnictví v obchodním domě Albert Nikol Jechová, která předběžnou škodu odhaduje na zhruba sedm milionů korun.

Lupiči se do obchodního domu údajně dostali střechou, odtud pokračovali přes toalety k pokladnám hypermarketu Albert, aby se dostali do jednoho z obchodů. Z něj se pak násilně probourali do zlatnictví. „Museli se tu vyznat a také vědět, že tu nebude probíhat žádná inventura nebo údržba,“ přibližuje Jechová. Lupiči si totiž vybrali příhodný den, a to svátek, ve který měly obchody zavřeno.

Loupili za bílého dne

Loupež probíhala za bílého dne a mužům zabrala zhruba pět hodin. Na otevření trezoru, jak dokládá videozáznam z obchodu, použili nejprve páčidlo, následně vrtačku a nakonec i rozbrušovačku. Techniku měli zapojenou v zásuvce zlatnictví.

Jechovou mrzí loupež o to víc, že zboží ve nebylo pojištěné. „Takový obchod vám nikdo za rozumné peníze nepojistí,“ podotýká Jechová, která na pachatele vypsala odměnu. „Chtěli bychom pořádat veřejnost o pomoc. Vypisujeme odměnu půl milionu korun, pokud někdo podá informace, které povedou k dopadení pachatele i s lupem.“

Případem se nyní zabývá policie. „Potvrzujeme vloupání do zlatnictví v obchodním centru Albert v České Lípě. Majiteli způsobili lupiči vyšší škodu, kterou nemůžeme z taktických důvodů konkretizovat. Pracuje na tom služba kriminální policie a vyšetřování územního odboru Česká Lípa. Pachateli hrozí v případě dopadení za zločin krádeže až osmiletý trest odnětí svobody,“ přibližuje policejní mluvčí Ivana Baláková.