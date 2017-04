Lužické hory chtějí být pohádkovým lákadlem turistů, pomoci mají Němci

Milštejn, ledová jeskyně Naděje, Jezevčí vrch, Štola Jan Evangelista... schválně, jestli uhodnete, co mají společného? Leží v Lužických horách a téměř nikdo, kromě místních, o nich neví. Přitom jde o turistická lákadla. Mají prostě smůlu, že leží v oblasti, na niž se trochu zapomnělo. To by se ale mělo změnit.

Smělý plán Svazku obcí Novoborsko počítá s vybudováním nové turistické destinace Lužické hory. Tak se doposud říká pouze nevelkému pohoří, zprava ohraničenému Ještědským hřebenem, zleva Děčínskem a zezdola Ralskou pahorkatinou.

Lužické hory se ale mají stát všeříkajícím názvem, pod nímž si každý představí konkrétní cíle, podobně jako v případě Českého ráje, Krkonoš nebo Jizerek. Sjednotit se má nejen názvosloví, ale i grafická a obrazová prezentace.

Jsou tu atraktivní vyhlídky, skalní divadla či altánky

„Území Lužických hor má obrovský potenciál. Přitom dvě třetiny jeho pokladů jsou návštěvníkům zcela utajených. Jde o různá vyhlídková místa, skalní divadla, historické altánky. Jsou to místa, kam téměř nevstoupí lidská noha a je to škoda,“ myslí si předseda Svazku obcí Novoborsko a starosta Prysku Jan Sviták.

Důvodů je podle něj hned několik, tím největším je silná konkurence sousedního Českého Švýcarska a na liberecké straně Jizerských hor. „Lidé prostě projíždějí kolem třeba do Liberce a nenapadne je cestou sjet a zastavit tady u nás,“ dodává Sviták.

Impuls změnit to paradoxně přišel od představitelů Českého Švýcarska, s nímž Lužické hory přímo sousedí. Tam s turismem mají téměř opačný problém. Společnou propagací Českého Švýcarska a Lužických hor by se celý region stal v očích veřejnosti i cestovních agentur silnějším.

„Profitovat mohou obě oblasti. Návštěvníka Českého Švýcarska zatím nenapadne jet do Lužických hor a opačně. Přitom leží v naprostém sousedství. Ten hendikep je třeba dohnat,“ předesílá Jiří Rak, vedoucí destinační agentury České Švýcarsko. I oni narážejí na podivné překrucování svého názvu a mlžení.

„Například agentura CzechTourism zcela nepochopitelně propaguje hlavně Šumavu a Krkonoše, zatímco nás na svých stránkách označuje jako Severozápadní Čechy a Českolipsko a Jizerské hory. Prosím vás, pod tímto názvem nikoho nenapadne, že jsou tu Lužické hory,“ zlobí se Rak.

Posílit význam mají pomoci Němci

Jan Sviták potvrzuje, že mnohoznačnost v názvech je pro turisty matoucí. „Musí se naprosto vymazat termíny jako Novoborsko, Českolipsko. Lidé tuto oblast musí v národním měřítku vnímat jako Lužické hory.“

Posílit význam Lužických hor mají pomoci také Němci. Lužické hory totiž nekončí státní hranicí, pouze se u našich severních sousedů jmenují Žitavské. A přírodních lákadel je tu úplně stejně. „Němci nám poskytli instrumenty, které u nich fungují. Dali nám svoji grafiku, loga, různé materiály a rady. My to pouze překlopíme do češtiny. Zároveň my budeme propagovat je a oni nás,“ vysvětluje Sviták.

V Novém Oldřichově podepsal 19. dubna za českou stranu Jan Sviták a za německou zemský rada okresu Görlitz Bernd Lange Smlouvu o spolupráci na poli cestovního ruchu. „Evropa potřebuje stále více takové mosty, jaký jsme tu dnes v podobě naší spolupráce vystavěli,“ podotkl při podpisu Lange. Sviták zmínil, že do dvou let mají být na světě první hmatatelné výsledky.

Němci turistiku milují

Právě německý turista může být pro Lužické hory hotovou živou vodou. Němci totiž turistiku milují a utrácejí v ní hodně peněz. Podle Angely Muder z Přírodního parku Žitavské hory má česká i německá část Lužických hor společné to, že za krátký čas navštívíte hodně zajímavostí.

„Jazyková bariéra už není takovým problémem jako dřív. Ale všechno by hodně zjednodušilo to, kdybyste vy Češi přijali euro. Odpadly by problémy s výměnou hotovosti. Já sama jsem zažila východní marku, pak německou marku a brzy na to euro, takže moc dobře rozumím skepsi, kterou vůči euru cítíte,“ komentovala Angela Muder.

Lužické hory leží na území Ústeckého a Libereckého kraje. Zasahují až do katastru Hrádku nad Nisou, domovu libereckého hejtmana Martina Půty. Ten u příležitosti podpisu smlouvy mezi Čechy a Němci poznamenal, že turistický region Českolipsko nefunguje dobře a sebevědomější a logičtější název Lužické hory může vnímání lidí změnit. Je podle něj ale nutné zapojit i soukromý sektor.

„Nepřeceňuji vliv této smlouvy, protože dobře vím, že nejvíc pro turistický ruch dělají úspěšné soukromé projekty, jako je cvikovský pivovar. Dobrá hospoda s pivovarem je pro lidi při rozhodování, kam pojedou, mnohem důležitější, než třeba hezky označené místo,“ podotkl hejtman.