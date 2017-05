Magna bojuje s kuřáky. Kdo si v práci nezapálí, dostane peníze navíc

„Tento krok jsme zvažovali dlouho. Nedovolujeme kouřit na pracovišti, máme kuřácké koutky. Nekuřáci ale chodili a ptali se, proč i oni nemají své koutky. Řekli jsme si tedy – dobře, pojďme zvýhodnit ty, co nekouří. Pojďme tlačit zdravý životní styl a nekuřákům nabídnout nějaký finanční benefit. A zároveň kuřákům říci – pojď přestat kouřit, bude to mít efekt pro tvé zdraví i peněženku,“ řekl personální ředitel závodu Jiří Bulíček.

V minulosti se pokus motivovat pracovníky Magny k nekouření objevil například při rozjezdu závodu v Nymburce. Firma avizovala, že nabírá nekuřáky. „Při pohovorech nabíraní pracovníci slibovali, že nekouří nebo že to zvládnou, ale jak fabrika rostla, bylo to neudržitelné. Naopak hrozilo, že lidé budou kouřit někde, kde se kouřit nemá, takže jsme se museli uchýlit k vybudování oficiálních kuřáren,“ zavzpomínal Bulíček.

Za nekouření bonus 500 korun

Nový benefit začne platit od 1. července. Je už zahrnutý v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci, kteří v práci nebudou kouřit, a to včetně půlhodinové pauzy na odpočinek, dostanou každý měsíc pět set korun.

Zaměstnanci mají během směny nárok na půlhodinový odpočinek. Je na nich, jak jej stráví. Pokud jej přetáhnou a chtějí si udělat kuřáckou pauzu, zaznamená to čip. V docházce je pak vidět, že pracovník prokouřil třeba 15 minut. Prokouřený čas si musí napracovat. „Máme 1400 lidí, jaké je ale procento kuřáků, nedokážu říct,“ dodal Bulíček.

Někteří kuřáci si myslí, že jde o diskriminaci

„Ještě budou schůzky se zaměstnanci, kde vše upřesníme. Někteří kuřáci měli pocit, že jde o jejich diskriminaci. Tak to ale není. Firma chce podporovat zdravý životní styl a kdo chce, může kouřit dál. Pokud se ale rozhodne v práci nekouřit, bude mít nárok na pět set korun,“ uvedl Ladislav Dunka, předseda odborové organizace firmy.

Dunka odhaduje, že kuřáků může být v závodě i víc než třetina. Sám je zvědavý na to, jak projekt dopadne a o kolik procent se zvýší počet nekuřáků. Alespoň v pracovní době. „Sám jsem kuřák a myslím, že se osm a půl hodiny nekouřit dá vydržet. Pro ty, co kouří málo, bude asi ta pětistovka zajímavou motivací nekouřit. Možná i díky tomu někdo přestane kouřit úplně. Silní kuřáci na to asi nepřistoupí,“ tipuje Ladislav Dunka.

Oslovení lidé, kteří znají prostředí výrobních závodů, jsou k takovému kroku skeptičtí. „U nás si kuřáci musejí čas strávený kouřením napracovávat. Proto ho nevnímáme jako ztrátu. Problém v kouření nevidím. O žádném příplatku jsme proto neuvažovali. Viděl bych v tom diskriminaci,“ domnívá se ředitel společnosti Inteva Filip Salač.

Odborář: Není to ideální řešení

„Osobně to jako ideální řešení nevidím, lidé si mimo jiné budou závidět ten příplatek,“ myslí si zas o zvýhodnění nekuřáků Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů. Ta se v Libereckém kraji stará o zaměstnance zhruba 70 firem.

„Už v devadesátých letech se firmy snažily o omezování kuřáků a nefungovalo to, jelikož si vždy našli nějakou skulinku. Kouřili skrytě tam, kde se to nesmí. Jednou dokonce na sudech s chemickými látkami. V jedné firmě si zase udělali kuřárnu na dámských záchodech a chodili tam i chlapi,“ přiblížil Šubrt.

„V souvislosti s omezováním kouření je vždy ve firmách velké haló. Kuřáci mě ještě nikdy nepřesvědčili, že jsou schopní přestat. Ale uvidíme, možná to bude v Magně první vlaštovka.“