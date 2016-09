Sálu bývalého hotelu Praha se vrátil dávný lesk. Přibyly šatna i výtah

V pátek večer tam odehrály vystoupení dva pěvecké sbory z jablonecké základní umělecké školy.

„Koncert byl zkouškou před slavnostním otevřením historického společenského sálu hotelu Praha, které se uskuteční 15. září,“ říká Jaromír Schubert, majitel budovy z poslední čtvrtiny 19. století. „Pak už začneme historický sál nabízet pro veřejné akce,“ dodává Schubert.

Hotel Praha vznikl ve stylu novorenesance a později se dočkal secesní přístavby. Hotelem však zůstává pouze podle svého názvu. Žádné pokoje jako dříve se tam už nenalézají, stejně jako restaurace. Nyní nese nové jméno - Kulturní centrum Hotel Praha.

Historie hotelu Praha sahá až do roku 1879, kdy pozemek pro stavbu koupil Gustav Geling. Hotel s restaurací, s velkým bohatě zdobeným sálem a jevištěm vlastnila rodina Gelingů do roku 1944. Pak ho získal jiný Němec Herrmann Winkler, ale po válce mu ho československé úřady zabavily.

Za komunismu se ve znárodněném hotelu Praha konaly plesy, koncerty, konference KSČ, schůze ROH i organizací Národní fronty, oslavy MDŽ nebo podnikové večírky.

K hotelu Praha patřil rovněž vyhlášený výčep s Plzeňským Prazdrojem, kde se scházívaly velké jablonecké osobnosti. S chutí tam vysedával například úspěšný trenér reprezentačních běžkyň na lyžích Zdeněk Ciller.

Z hotelu byla vietnamská tržnice

Po roce 1989 v éře divokého kapitalismu prodal podnik Restaurace a jídelny hotel Praha družstvu Tourgent. Pod jeho taktovkou věhlasná budova upadala a stala se z ní odpudivá vietnamská tržnice, kam zatékalo.

Jaromír Schubert, známý v Jablonci jako majitel firmy na výrobu bižuterie a na výrobu a prodej uměleckého skla, koupil Prahu hned dvakrát. Poprvé při soudní dražbě před zhruba deseti lety. Budovu tehdy Schubert zachránil před demolicí a získal pro ni evropskou dotaci ve výši 68,4 milionu korun. Pak ji prodal společnosti Dům pohody.

Dceřiná společnost Domu pohody přestavěla s pomocí Evropské unie Prahu za 116 milionů korun na polyfunkční dům, ale zkrachovala. Navíc porušila podmínky pro přidělení dotace.

Praha skončila znovu v aukci a také tentokrát za ni dal nejvíce peněz Jaromír Schubert. Stála ho 34 milionů korun. Další miliony korun vložil podnikatel do zvelebení historického společenského sálu a jeho zázemí. Budovu přejmenoval na Kulturní centrum Hotel Praha.

„Věřím, že bude zájem o jeho pronájem na plesy, koncerty, na výstavy a na jiné veřejné akce,“ dodává Jaromír Schubert.

„Mohl by se hodit například středním školám, folklorním souborům, hasičům, myslivcům, zahrádkářům a dalším spolkům jako v minulosti. Třeba plesy jsou ve městě jenom v Eurocentru a na Střelnici. Sál v hotelu Praha je další příležitostí pro jejich pořádání. Vejde se do něj dvě stě lidí a má úžasnou akustiku. Po vzoru našich předků jsme do sálu rozvěsili těžké závěsy, pohlcující až osmdesát procent hluku,“ říká.

Pódium i prostor pro molo

V sále stojí pódium se zázemím pro vystupující umělce, které se dá demontovat. Prostor stačí také pro přehlídkové molo. Nad sálem se tyčí galerie, na zdech vynikají prolamované oblouky a nelze si nepovšimnout velkého a několika generacím dobře známého zrcadla.

Po rekonstrukci vede do sálu nejen schodiště s replikou historického zábradlí, ale také výtah pro vozíčkáře. K sálu se přimyká nový bar, toalety a šatna, jež dříve scházela.

Výzdoba na stěnách připomíná nejslavnější časy hotelu Praha v dobách rakousko-uherského c. a k. mocnářství a první republiky. Najdete tam zimní snímek staré ulice, kde hotel vyrostl, dobovou fotografii hotelové jídelny či připomínku jednoho z hoteliérů Josefa Tattermusche.

Jedna historická reprodukce se vztahuje k návštěvě císaře Františka Josefa I. v Jablonci, další nabízí pohled na stavební plány hotelu Geling, k němuž se tehdy vybudovalo také 40 koňských stání. Novodobější obrazová archiválie se vrací do doby, kdy krátké uvolnění tuhých poměrů v komunistickém Československu dovolilo v roce 1968 v hotelu Praha večery milostné poezie. V sále hotelu Praha se v 50. letech minulého století konaly boxerské zápasy.

„Jednou týdně vždy v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne se konají pro zájemce z řad Jablonečanů a pamětníků prohlídky sálu a zázemí Kulturního centra Hotel Praha,“ podotýká Schubert.

Sám si na Prahu uchovává nostalgické vzpomínky. Vystupoval tam s hudební skupinou Smaragd, v níž hrál na baskytaru a zpíval.