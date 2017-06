Ministryně Marksová povede ČSSD ve volbách, protestům navzdory

Pro Marksovou zvedlo ruku 75 procent účastníků voleb. Celkem hlasovalo 33 procent členů organizace v regionu. Proti postavení Marksové do čela kandidátky ale protestují někteří členové ČSSD. Mají za to, že ministryně nemá nic společného s krajem a že v čele by měla stát nějaká místní osobnost.

Dvojkou na listině je současný poslanec Pavel Ploc. „Trojkou kandidátky je náměstek libereckého hejtmana Pavel Svoboda,“ sdělila Kristýna Kočvarová z tiskového oddělení ČSSD.

Jak již MF DNES nedávno upozornila, někteří místní členové sociálních demokratů by raději v čele kandidátky viděli někoho z regionu.

„Složení kandidátní listiny v nás budí rozpaky. My jsme původně navrhovali, aby na jejím čele byli naši úspěšní starostové, napadá mě třeba pan starosta Osečné Jiří Hauzer, a na prvním místě paní starostka České Lípy Romana Žatecká. Myslím si totiž, že důvěra ve starosty je v našem kraji vysoká. Nejsem proto úplně přesvědčen, že poslanci jen proto, že jsou poslanci, budou pro voliče automaticky zajímavější,“ sdělil bývalý dlouholetý poslanec parlamentu Michal Kraus, který je v současnosti předsedou Okresního výkonného výboru ČSSD v Semilech. Kritická k výběru lídra do voleb byla i bývalá primátorka Liberce Martina Rosenbergová.

„Není dobře, že je paní Marksová lídrem. Tím by měl být člověk, který zná zdejší prostředí, pochází z něj a zná i jeho problémy,“ uvedla Rosenbergová.

Proti názorům kritiků se ohradil liberecký předseda ČSSD Milan Šír.

„Kraus a Rosenbergová jsou ztroskotanci.“

„Je mi líto, že někteří členové ČSSD neunesli skutečnost, že většina členské základny si představuje složení kandidátky jinak než oni. Michal Kraus, úspěšný „direktor“ kakaové firmy v Ghaně, Martina Rosenbergová, která při minulých senátních volbách propagovala kandidáta jiné strany, to jsou ztroskotanci, kteří nemohou přežít, že se zeměkoule točí jinak, než by chtěli oni,“ uvedl ve svém prohlášení na webových stránkách krajské ČSSD.

Ministryně Marksová uvedla, že správnost její volby kandidovat v Libereckém kraji zhodnotí až voliči.

„Najdeme příklady, kdy v parlamentních volbách, kde jde především o celostátní témata, kandidovali politici v krajích, kde trvale nežijí. Příkladem z poslední doby je pan ministr Dan Ťok, který povede kandidátku v Karlovarském kraji. V minulých volbách, například za ANO, vedl kandidátku v Libereckém kraji Martin Komárek z Prahy,“ dodala.