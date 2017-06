Nadšenec si koupil MiG-21. Do dvou let z něj postaví bojový simulátor

Stroj vyrobený v roce 1974 létal do roku 2004 v československých barvách pro stíhací letky různých útvarů našeho letectva.



Letadlo je kompletní, odmontovány z něj byly pouze zbraňové systémy a motor. „Motor jsem vůbec nekupoval, nesmí se stejně do letadla zpět přimontovat. Držáky zbraní jsou záměrně poškozené tak, aby je tam zpátky nikdo nesměl přidělat. Dovedu si jinak představit, že nějaký mechanik by letadlo dokázal zprovoznit a v jeho rukou by se stalo hrozbou,“ líčí Bílý.



Stíhačka je momentálně zaparkovaná v halách Intexu a technici jí přidělávají zpět křídla, výškovku a další části, které musely kvůli přepravě na přívěsu po silnici být z letadla sejmuty. Pak čeká tým kolem Bílého studie tisíců stran dokumentace, jak vlastně letadlo a všechny jeho systémy fungují.

„Máme štěstí, že stroj není poškozený. Nezískali jsme jako v minulosti jen kokpit, ale celé letadlo včetně avioniky. V noci mi přišla první část dokumentace. Naštěstí je v češtině a nebudu muset oprašovat svoji ruštinu,“ směje se hlavní mechanik Jindřich Machalínek.

Na letadle jej čekají nejméně dva roky práce. Na konci by z něj měl být letecký simulátor, do něhož si sednete a svedete leteckou bitvu. S tím rozdílem, že oproti ostatním „hráčům“ nebudete sedět před počítačem, ale ve skutečném letadle, které dřív neslo smrtící rakety.

„Mám představu, že projekce bude jakási kupole nad kokpitem, asi o průměru tři metry. Kamkoliv se pak podíváte, uvidíte simulaci. Zprovozníme hydraulický systém tak, aby letadlo reagovalo na všechny povely, například odpor kniplu se bude měnit přesně tak, jak to bylo u letícího MiGu-21,“ naznačil Bílý. „Půjde i střílet, samozřejmě simulovaně. Klidně se v tomhle letadle připojíte do bitvy, kterou svádějí lidé sedící u počítače,“ zdůraznil.

Mig-21, který Bílý koupil, patří do verze MF, tedy té nejmodernější řady československé flotily MiGů, která byla později přestavěná pro součinnost s vojsky NATO. Dodnes žijí lidé, kteří tyto stroje pilotovali, Bílý dokonce vypátral pilota tohoto konkrétního letounu. Chce se s ním sejít a vyzpovídat ho.

MiGy-21 byly součástí naší armády od roku 1962. První prototyp MiG-21 vzlétl již v roce 1955. Československé stíhací letectvo získalo kolem 470 bojových letounů dosahujících i dvojnásobné rychlosti zvuku.

Tyto stroje byly stejně jako ostatní sovětská letadla vyřazeny v roce 2005 z naší armády, nahradily je letouny JAS 39 Gripen, dodnes jediné nadzvukové stíhačky české armády. Jinde po světě ale MiGy stále patří mezi obávané zbraně - využívá je Indie, Egypt, Sýrie nebo Severní Korea.

Letecký simulátor z vraku DC-9: