Miliony z hazardu budou chybět, kritizují vyhlášku liberečtí zastupitelé

Loni vyhnali jablonečtí zastupitelé herny a kasina ze svého města. Jenže netrvalo ani rok a zase je tam začali povolovat. Nejdříve tři, později jedenáct. Letos v prosinci vyhlásili nulovou toleranci hazardu i liberečtí zastupitelé.

Od 10. ledna 2017 vejde v platnost nová vyhláška, která zcela zakáže hazard v ulicích krajského města. Ubývat ale nezačnou herny hned, ale až v průběhu roku, protože radnice musí nechat doběhnout již vydané licence. Zcela bez nich tak bude Liberec až v roce 2018. A už nyní někteří politici upozorňují na to, že úplný zákaz hazardu je nesmysl a nepřinese žádoucí efekt.

Primátor: Miliony se přesunou do sousedních měst

„Sociálně patologické jevy už řešil zákon o hazardu tím, že každý hráč musí být registrován a do herny se nedostane třeba ten, kdo pobírá dávky nebo je na úřadu práce. Takže kolegové zastupitelé tímhle nic nevyřešili a mě zajímá, kde vezmou těch 50 až 60 milionů, které nám teď budou v rozpočtu chybět, a které vlastně jenom přesunuli do sousedních měst,“ upozornil primátor Liberce Tibor Batthyány.

Ten se obává, že v Liberci se nakonec stane to stejné, co v sousedním Jablonci. „Bojím se, že v březnu nebo v dubnu přijde někdo s tím, že bychom mohli třeba čtyři kasina povolit. To pak povede k velmi korupčnímu jednání. Nechápu, že se zastupitelé nepoučili v Jablonci, kde šli cestou nulové tolerance, aby tam pak začali postupně herny zase povolovat,“ prohlásil.

Původně šly do zastupitelstva dva návrhy, jak hazard v Liberci regulovat. První z nich povoloval pouze kasina s živou hrou, ten druhý počítal s úplným zákazem hazardních her. A ten také nakonec podpořila těsná většina zastupitelů. Kromě Změny pro Liberec pro něj hlasovali i někteří politici ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), ČSSD, KSČM a zastupitelka Zora Machartová.

„Není to dobře. Je tady zkušenost jiných měst, které to zkusily a pak se zase vrátily zpět. Začne bujet akorát černý hazard, nebo pololegální kvízomaty, které nejsou ani povolené ani zakázané, ale město z nich nic nemá. Stejně tak to bude i s hraním po internetu. Ať se nám to líbí nebo ne, jde o legální podnikání a já bych rád věděl, kde chtějí na radnici nahradit těch šedesát milionů, které jsou v rozpočtovém výhledu,“ upozornil Jiří Šolc, zastupitel za SLK.

Mohla by vzniknout až dvě legální kasina

Podle Josefa Šedlbauera ze Změny pro Liberec, který nulovou toleranci navrhl, není strašení černým hazardem na místě. „Jsou to jen výkřiky. Stále platí, že v současné situaci bychom považovali za přijatelné mít ve městě jedno až dvě místa na kasino, aby existovala i legální alternativa. Budeme na tom pracovat,“ podotkl zastupitel a radní.

Naopak Lubomír Šlapka, ředitel Mostu k naději, organizace, která pomáhá lidem se závislostmi, novou vyhlášku s nadšením vítá. „Je to výborný krok a městu to jenom prospěje. A není nutné se obávat, že teď gambleři začnou hromadně odjíždět za automaty do jiných měst. Když nemají zdroj ve své blízkosti, tak je to tolik neláká,“ vysvětlil ředitel.

V nejistotě jsou však zatím samotní provozovatelé heren a kasin. „Nevíme, co budeme dělat dál, jestli zavřeme nebo počkáme, zda se vyhláška ještě nezmění. Je to pro nás překvapení,“ prohlásil jeden z provozovatelů herny v centru města, který si nepřál sdělit své jméno.