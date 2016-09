Mimoň chce vydražit vepřín. Bojí se, že by město zase ovládl zápach

Zdroj nepříjemného puchu v Mimoni zmizel. Vepřín v Okrouhlické ulici, v němž chovali přes 16 tisíc prasat, je prázdný. Má to však háček. Rozsáhlý areál jde do dražby a pokud jej nezíská město, chov vepřů se tu obnoví. Toho se celé město děsí nejvíce, proto se do dražby přihlásilo také.