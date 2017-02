Mráz trhá silnice. Řidiči si ničí auta, lidé mají strach o své domy

Hned série boulí a prasklin vzniklých působením dlouhotrvajícího mrazu „vyrostly“ zhruba před měsícem na silnici v Přepeřích na Turnovsku. Obyvatelé mají kvůli nim strach o své domy. Po bývalé hlavní silnici na Prahu nad Pyrámem u Ohrazenic totiž jezdí těžká nákladní auta do turnovských fabrik a kvůli nerovnosti se domy chvějí.

„Máme strach, aby nám domy nepopraskaly. Když jede kamion s návěsem, jsou to obrovské rány, dům doslova poskočí. Neklepe se jen náš, ale i domy všech ostatních. Ty schody na silnici jsou opravdu velké. Povrch je přitom tak pět let starý,“ přiblížil obyvatel Přepeř Miroslav Kučera.

Tento úsek se vlnil i během loňské mírné zimy, přes léto si ale asfalt sedl a nerovnosti se spravily bez zásahu silničářů. Letos se problém mnohonásobně zvětšil.

Řidiči si na boulích ničí čepy kol, vznikají ale i nebezpečné situace. Silnice u domu Miroslava Kučery se zvedla až o patnáct centimetrů. Zhruba na třísetmetrovém úseku jsou hned tři zvlněná místa. Znalí řidiči se snaží boule objet a dostávají se do protisměru.

„Řekl jsem to starostovi a silničáři místo velmi rychle označili barvou, dala se tam i třicítka. Jenže tu dodržuje málokdo, kamiony vůbec, jezdí tu třeba i sedmdesát nebo osmdesát. Vím, že se teď opravovat nemůže, ale pomohlo by aspoň měření rychlosti. Je to tu dost nebezpečné,“ upozornil Miroslav Kučera.

V Jablonci je hodně zvlněných silnic

V Jablonci je zvlněných silnic celá řada. „Silnice se vlní třeba v Jablonci u sportovní haly, u restaurace Ex v Liberci je zase obrovská boule na sjezdu z průtahu u Babylonu. Budou z nich výtluky. Nerovnosti už znám, tak si na ně dávám pozor. Auto si můžou zničit ti, co tam jedou poprvé. Mám pocit, že to je letos nějak extrémní,“ míní jablonecký řidič Vladimír Slavík.

„Já v podstatě také, kudy jezdím, tudy si říkám, že to je strašné. Na druhou stranu to tak bylo asi vždy, jen si to možná nepamatujeme. Předchozí mírné zimy nás namlsaly,“ poznamenal Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje.

„Skutečné následky uvidíme až v dubnu nebo květnu. Zatím ta místa můžeme označit přenosným dopravním značením. K veškerým asfaltovým opravám, kromě zamazávání menších děr, můžeme sáhnout, až to dovolí klimatické podmínky,“ doplnil Růžička.

Nerovnosti způsobuje voda, která se objeví v podloží nebo souvrství silnice. V mrazu začne nekompromisně pracovat. Některá místa, která v zimě vypadají hrozivě, se ale často v teplejším počasí zase vyrovnají.

„Zhruba před třemi lety se objevily vlny v Sousedské ulici, když se jede od kruhového objezdu ke Globusu. Upozorňovali jsme na to, že se silnice musí na jaře opravit, nakonec se ale sama narovnala,“ přiblížil Vlastimil Malý z liberecké dopravní policie.